Названо п`ять найпопулярніших скарг бізнесу

Рада бізнес-омбудсмена за третій квартал поточного року отримала 428 скарг від підприємств на неправомірні дії державних органів, що на 8% більше, ніж в попередньому періоді.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу Ради бізнес-омбудсмена.

Більшість скарг подали українські компанії (87%) і лише 13% – підприємства з іноземними інвестиціями. Переважно зверталися представники малого та середнього бізнесу (70%). Найактивнішими галузями були оптова торгівля (28%), промислове виробництво (14%), нерухомість (8%), сільське господарство (8%), а також приватні підприємці (9%). Майже половина скарг (49%) надійшли з Києва та області.

Рада бізнес-омбудсмена назвала п’ять основних предметів скарг, що становить 89% всіх отриманих звернень:

Податкові питання — 62%. Компанії найчастіше зверталися за допомогою в оскарженні результатів податкових перевірок та при блокуванні податкових накладних. Електронне адміністрування ПДВ було третьою найбільш поширеною податковою проблемою для бізнесу. Кількість скарг щодо безпідставних кримінальних справ з податкових питань, хоч і повільнішими темпами, але також збільшилася проти попереднього кварталу.

Дії правоохоронців — 10%. Вже другий квартал поспіль компанії менше скаржились на дії правоохоронних органів. Зокрема, Рада отримала менше звернень щодо процесуальних зловживань і бездіяльності правоохоронних органів, а також необґрунтованихкримінальних проваджень проти підприємств. Кількість скарг щодо Національної поліції і Прокуратури зменшилася, а щодо Служби безпеки,залишалась досить низькою.

Дії державних регуляторів — 7%. Бізнес менше скаржився на Державну архітектурно-будівельну інспекцію, але більше – на Антимонопольний комітет.

Митні питання — 6%. Кількість скарг з митних питань збільшиласьпроти другого кварталу 2019 і третього кварталу 2018 року. Причина цього– зростання кількості звернень щодо затримки митного оформлення товарів. У той же час кількість скарг на коригування митної вартості та повернення надміру сплачених митних платежів зменшилася.

Дії Міністерства юстиції — 4%. Підприємці більше скаржилися на неправомірні дії державних реєстраторів, тому окремий розділ квартального звіту був присвячений рейдерству.

Крім того, Рада бізнес-омбудсмена повідомила, що за весь час роботи отримала 108 скарг на неправомірні дії державних реєстраторів. Це менше 2% від загальної кількості звернень, але сам факт можливості захоплення бізнесу в Україні дуже лякає українських та іноземних інвесторів.

"Рада системно вивчила це питання і надала 22 рекомендації держорганам. Проте лише третина з них імплементована, тому ми закликаємо нову владу посилити боротьбу з рейдерством", – зазначив бізнес-омбудсмен Марчін Свєнчіцький.

Державні органи виконали 91% рекомендацій Ради за окремими кейсами. Серед виконаних рекомендацій – скасування обов’язкового пайового внеску на розвиток інфраструктури місцевої громади в розмірі 4% від вартості житлового будівництва і 10% від вартості нежитлового будівництва.

Крім того, відповідно до рекомендацій Ради був збільшений пороговий розмір податкових сум ненадходжень до бюджету, починаючи з якого дії з боку платника податків розглядаються як кримінальний злочин. "Такі зміни повинні зменшити тиск на бізнес за рахунок зменшення кількості необґрунтовано відкритих кримінальних проваджень за статтею 212 Кримінального кодексу України", — вважають у Раді.

За її даними, фінансовий ефект за квартал склав 564 млн грн, а з початку діяльності він вже перевищив 17,6 млрд грн.

Нагадаємо:

Довідка: Рада бізнес-омбудсмена — незалежний постійно діючий консультативно-дорадчий орган Кабінету Міністрів України. Його мета — створення прозорих умов роботи державних і місцевих органів влади, державних і підконтрольних державі компаній, а також для запобігання корупції.

Рада фінансується через мультидоноровий рахунок ЄБРР, відкритий в 2014 році. Країни-донори — Європейський Союз, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Нідерланди, Норвегія, Польща, Швеція, Швейцарія, Велика Британія, США.