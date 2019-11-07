У Раді відкликали альтернативу скандальному податковому законопроєкту

Проєкт закону №1210-1 щодо вдосконалення адміністрування податків після детального експертного аналізу був відкликаний автором.

Про це у Facebook повідомив представник Економічної експертної платформи Олег Гетьман, інформує БІЗНЕС.

"Проєкт закону №1210-1 [автор — нардеп від "Слуги народу" Олексій Ковальов] про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві, який містив значну частину шкідливих для бізнесу норм відкликано автором (№1209-1 також)", — написав Гетьман.

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За його даними, протягом місяця законопроєкт детально аналізувався та обговорювався на робочих групах. "Завдяки спільним зусиллям представників бізнесу, аналітичних центрів, представників Комітету та Кабміну було доведено необхідність суттєвого доопрацювання проєкту", — повідомив експерт.

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