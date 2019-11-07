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У Раді відкликали альтернативу скандальному податковому законопроєкту

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Проєкт закону №1210-1 щодо вдосконалення адміністрування податків після детального експертного аналізу був відкликаний автором. 

Про це у Facebook повідомив представник Економічної експертної платформи Олег Гетьман, інформує БІЗНЕС. 

"Проєкт закону №1210-1 [автор — нардеп від "Слуги народу" Олексій Ковальов] про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві, який містив значну частину шкідливих для бізнесу норм відкликано автором (№1209-1 також)", — написав Гетьман.

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За його даними, протягом місяця законопроєкт детально аналізувався та обговорювався на робочих групах. "Завдяки спільним зусиллям представників бізнесу, аналітичних центрів, представників Комітету та Кабміну було доведено необхідність суттєвого доопрацювання проєкту", — повідомив експерт. 

 

Нагадаємо:

  • Законопроєкт №1210 "Про внесення змін до Податкового кодексу щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві" зареєстрували у Верховній Раді 30 серпня. Бізнес-спільнота розкритикувала цей законопроєкт через високі штрафи, розширення бази оподаткування рентою і зміни щодо акцизів.
  • 6 жовтня ЗМІ повідомили, що Кабмін розглядає варіант розподілу скандального законопроєкту №1210 щодо вдосконалення адміністрування податків на три частини і окремий розгляд кожної з них у парламенті. Один —про зміни правил, адміністрування податків, другий – ресурсний, про зміну податкових ставок, третій – про BEPS (Base erosion and Profit Shifting – розмивання оподатковуваної бази й виведення прибутку з-під оподаткування – ред.).

 

Податковий кодекс України Законопроєкт