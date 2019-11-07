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08
Пт., лист.
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В Україні визначили топ-20 компаній авіа та водного транспорту — дослідження

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Аналітики системи з перевірки контрагентів YouControl визначили по ТОП-10 компаній-лідерів ринку водного та авіаційного транспорту

Відповідне дослідження оприлюднене на сайті YouControl, інформує БІЗНЕС.

Так, серед компаній водного транспорту найбільшу виручкуа за 2018 рік отримав "Укррічфлот" — 1-1,5 млрд грн. , також у топ-3 - ПРАТ "УДП" (850-900 млн) та ТОВ "Пі енд Оy Mepiтайм Юкрейн" (400-450 млн).

Топ-10 компаній водного транспорту за виручкою 2018 року:

Назва компанії

Виручка 2018 року

АСК "Укррічфлот"

1,0 - 1,5 млрд

ПРАТ "УДП"

850 - 900 млн

ТОВ "Пі енд Оy Mepiтайм Юкрейн"

400 - 450 млн

ТОВ "Стивідорна інвестиційна компанія"

250 - 300 млн

ТОВ "Укрфлот-Сервіс"

150 - 200 млн

ТОВ "Укрферрі"

100 - 150 млн

ТОВ "АРТМА"

95 - 100 млн

ТОВ "РТК"

75 - 80 млн

ПРАТ "КРРП"

65 - 70 млн

ТОВ "Еніре"

65 - 70 млн


Зазначається, що кількість напрямків, якими займається ці Топ-10 підприємств, досить скромна. Їх всього два і це вантажний морський (7 компаній) та річковий транспорт (3 компанії).

top10 vodo infogr

Серед цих компаній лише троє підприємств були засновані у 90-х роках ("Укррічфлот", "УДП", "КРРП"). Ще троє ("Стивідорна інвестиційна компанія", "АРТМА" та "Еніре") працюють на ринку із 2000-х, а решта четверо — створені, починаючи з 2010 (зокрема дві – "Укрфлот-Сервіс" та "Пі енд Оy Mepiтайм Юкрейн" – 2017 року).

"Компанії з ТОП-10 є фінансово стабільними. Половина з них має показник FinScore (індекс фінансової стійкості від YouControl) – А, ще три – В. Обидві літери є позитивним результатом. При цьому лише два підприємства мають FinScore С (трохи нижче середнього), і жодне – D (дуже низький рівень стійкості)", — зазначають в YouControl.

Чотири підприємства генерували свою виручку, яка дозволила їм стати лідерами ринку, зокрема й участю в держзакупівлях. "Хоча сума контрактів протягом 2018 року була не дуже велика. Вона варіювалася від найменшого показника в 150 тис. грн однієї компанії до максимальних 1,5 млн в іншої", — йдеться в дослідженні. 

Ще 5 компаній протягом минулого року заробляли експортом. "Укррічфлот" та "УДП" продавали до Румунії, Естонії, Австрії, Болгарії та ОАЕ здебільшого різноманітні судна, плавучі маяки, крани, баржі, буксири.

"Стивідорна інвестиційна компанія" експортувала до Мальти та Чехії паливну деревину, стружку, тирсу тощо. "Укрферрі" реалізувала до Грузії та Словаччини хлібобулочні та кондитерські вироби, ковбаси та м'ясо, сири та інші молочні продукти, рибу, соуси та багато іншого.

Топ-10 авіаперевізників

На відміну від водного транспорту, найпотужніші гравці авіаринку займаються не вантажними, а пасажирськими авіаперевезеннями. Всі із десятки перевізників працюють в категорії "Пасажирський авіаційний транспорт".

Лідером рейтингу за виручкою 2018 року є авіакомпанія МАУ — 27-27,5 млрд.

Топ-10 компаній авіаційного транспорту за виручкою 2018 року:

Назва компанії

Виручка 2018 року

ПАТ "Авіакомпанія "МАУ"

27,0 - 27,5 млрд

ТОВ "Авіаційна компанія "Роза Вітрів"

4,0 - 4,5 млрд

ТОВ "Авіакомпанія "Азур Ейр Україна"

2,0 - 2,5 млрд

ПРАТ "АК "Українські вертольоти"

1,5 - 2,0 млрд

ТОВ "ЯнЕір" ЛТД

1,5 - 2,0 млрд

ТОВ "Авіакомпанія Браво"

1,5 - 2,0 млрд

ТОВ "Авіакомпанія СкайАп"

1,0 - 1,5 млрд

ТЗОВ "Авіакомпанія "Атласджет Україна"

450 - 500 млн

ТОВ "Анда Ейр"

400 - 450 млн

ПРАТ "МААК "УРГА"

300 - 350 млн


"Із фінансовою стійкістю у авіакомпаній ситуація не така приємна. Жодне із підприємств не отримало найвищий показник FinScore (індекс фінансової стійкості від YouControl) – А. Половина отримала D (дуже низький рівень стійкості). Хоча трійка із десяти має непоганий результат В та ще двоє С", —зазначають аналітики.

Територіально компанії очікувано зосереджені в столиці, хоча деякі зареєстровані і в не найрозвиненіших обласних центрах.

top10 avia infogr

Із топ-10 авіаперевізників лише двоє працюють на ринку з 90-х (МАУ та УРГА). По 4 підприємства були засновані в 2000-х та 2010-х. Зокрема, лише у 2017 році на ринок вийшов вітчизняний лоукост – "СкайАп".

Лише у двох компаній частину виручки склали державні закупівлі. "Але топ-авіакомпанії активно працюють на міжнародному ринку. Це доводить зокрема те, що 9 із 10 з них займаються експортом (тобто всі, окрім "Атласджет Україна")", — йдеться у дослідженні.

Нагадаємо, 23 жовтня система YouControl оприлюднила Топ-20 транспортних компаній України за виручкою.

YouControl транспорт дослідження ринку