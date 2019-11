 Нік Коттон: Україна знову на радарах міжнародних інвесторів

«Вже півтора року ми спостерігаємо, що Україна знову на радарах міжнародних інвесторів», - повідомляє керуючий директор Cushman&Wakefield в Україні Нік Коттон, учасник та один із ТОП-спікерів форуму.

За його словами, будівництво об’єктів та орендна активність в Україні демонструють позитивну динаміку. То ж Eastern Europe Real Estate Forum and Awards – це головна подія, що збирає разом ключових гравців ринку, щоб відзначити важливі ініціативи та досягнення попередніх 12 місяців.

26 листопада 2019 року відбудеться п’ятий Форум та Премія, у якому візьмуть участь понад 200 представників із 6 країн.

У програмі Форуму заплановано чотири панельні дискусії, виступи експертів, презентації

Основний фокус – успіх Грузії, як країни, якій вдалося залучити мільярдні іноземні інвестиції. Максимальне спрямування форуму - на практичні успішні приклади у реалізації проектів нерухомості.

По завершенню Форуму відбудеться нагородження переможців EE Real Estate Awards. Професійне міжнародне журі обере кращих у 22 номінаціях.

Форум та Премія відбудуться у InterContinental Kyiv за адресою вулиця Велика Житомирська, 2А. Організатори події – UREClub та EuropaProperty.com. Партнери – CUSHMAN&WAKEFIELD, FIABCI-Ukraine, CBRE Ukraine, DLA PIPER, NEW WORK, PRAGMATIKA, Архітектурна практика, PropertyGeorgia, ІНТЕРГАЛБУД, LAMINAM, ARCHITECTURE OF THE FUTURE, PRAGMATIKA, ЛУН, Бізнес WOMEN, Nedvizhka.ua, SanBenedetto.

Зареєструватися і придбати квиток можна на сайті форуму.