"Це якийсь треш!": Гончарук обіцяє за 2-3 роки звести міст-довгобуд у Запоріжжі

Про це він повідомив у Facebook після візиту в Запоріжжя, інформує БІЗНЕС.

Гончарук зазначив, що цей міст — "символ корупції та невиконаних обіцянок чиновників". За його даними, його будують ще з 2004 року і за цей час вартість проєкту зросла від 5 до 16,2 млрд грн. "Це якийсь треш!...Ми в ці ігри гратись не будемо!", — обурився очільник уряду.

Він нагадав, що влітку цей об`єкт відвідав президент Володимир Зеленський."Після цієї поїздки ми знайшли 30 млн на проєктну документацію, відкоригували проєкт, пройшли експертизу. У нас вже є 1,2 млрд грн для початку робіт. Зараз активно готуємо тендерну документацію. Всі говорять, що одну сторону робити 2-3 роки. Ми впевнені — зробимо за 1-1,5 року. А весь міст збудуємо за 2-3 роки", — написав Гончарук. При цьому він наголосив, що особисто куруватиме цей об`єкт, а якість робіт і терміни будуть жорстко контролюватись.

Довідка: Зведення мостового переходу через Дніпро у Запоріжжі триває з 2004 року. Будівництво неодноразово припинялось через проблеми з фінансуванням. Востаннє будівельні роботи поновлювались у 2016 році, коли було досягнуто згоди про спільне фінансування робіт із державного та місцевого бюджетів. Тодішній прем’єрміністр України Володимир Гройсман пообіцяв щорічно надавати півмільярда гривень із держбюджету на зведення мостів у Запоріжжі. Але з кінця 2017 року практично всі роботи на будівництві мостів були припинені, відповідно до припису Державної архітектурно-будівельної інспекції України, через невідповідності в проєктних документах. Наразі ця документація проходить необхідні експертизи і погодження.

На території Запорізької області існує лише два мостові переходи через Дніпро, які розташовані в міській зоні Запоріжжя – дамба ДніпроГЕСу та мости Преображенського, що йдуть через Хортицю. Найближчі до них мости розташовані в сусідньому обласному центрі Дніпрі.