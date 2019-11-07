Одна з найбільших світових криптовалютних бірж заходить в Україну

Міністерство цифрової трансформації та міжнародна компанія Binance підписали меморандум щодо формування позиції у встановленні потенційного правового статусу віртуальних активів і валют в Україні.

Про це інформує БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу міністерства.

У рамках угоди сторони створять робочу групу для розробки стратегії впровадження технології блокчейн, створення нових віртуальних активів і ринку віртуальних валют в Україні.

Binance також допоможе розробити прозорі та ефективні механізми передачі прав на будь-які віртуальні активи або валюти з використанням технології блокчейн, а також сформувати вигідні умови для інвестицій і ведення бізнесу в Україні.

"Нарешті Україна опинилася в ситуації, коли виконавча, законодавча влада і представники ринку порозумілися у питанні регулювання українського криптовалютного ринку. Ми прагнемо створити комфортне, конкурентне середовище для розвитку криптоіндустріі в Україні", — зауважив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, до кінця поточного року міністерство спільно з міжфракційним депутатським об’єднанням Blockchain4Ukraine та представниками комерційних компаній планують завершити роботу над відповідними законопроєктами і подати їх на розгляд Верховної Ради.

Міністр також додав, що після створення законодавчої бази, компанія легально почне працювати в Україні, що принесе суттєві прибутки державному бюджету.

"Ми раді почати співпрацю з Міністерством цифровий трансформації і допомогти з реалізацією амбітних планів Уряду щодо використання величезних можливостей блокчейн-технологій. Легалізація криптовалюти і прийняття прогресивного законодавства в цій сфері — може стати одним з ключових факторів стимулювання росту української економіки",— сказав генеральний директор і засновник Binance Чанпен Чжао.

Нагадаємо:

В Українській асоціацій венчурного капіталу та прямих інвестицій (UVCA) прогнозували можливість виїзду українського кріптовалютного бізнесу в країни, де на державному рівні створюються умови для успішної роботи з криптовалюта, зокрема в Білорусь.

У Міністерстві цифрової трансформації заявили про намір визначити правовий статус криптовалют.

Три великих біржі криптовалют хочуть офіційно працювати в Україні.

Довідка: Binance — це одна з найкрупніших у світі екосистем, що працює з технологією blockchain та криптовалютами. Вона складається з Binance Exchange (провідний світовий обмін криптовалют), Labs (ринок венчурного капіталу та інкубатор), Launchpad (платформа продажу токенів), Academy (навчальний портал), Research (аналіз ринку), Charity Foundation (благодійна неприбуткова платформа для підтримки сталого розвитку) і Trust Wallet (офіційний браузер Binance з багатомонетним гаманцем та dApps), а також – Binance Chain, blockchain-системне забезпечення, розроблене Binance та громадою.