Нефьодов презентував проєкт стратегії розвитку митниці

Про це у Facebook повідомив голова Державної митної служби Максим Нефьодов, інформує БІЗНЕС.

"Треба реконструювати і будувати пункти, купувати і запускати сканери, ваги і інтегровані системи відеонагляду. І, головне, треба робити це системно — створюючи банк проєктів, ранжуючи їх за пріоритетами і будуючи конкретний об‘єкт інфраструктури, а не фарбуючи окремі стіни", — написав Нефьодов.

Згідно із планами, наступного року розпочнеться відбудова 16 об’єктів, з них 3 за міжнародні кошти. "12 хочемо закінчити в 2020 році, витративши 488 млн грн., які закладені в проєкт бюджету, ще 2 — в 2021 році, ще 2 — в 2022 році", — зазначив очільник митниці.

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Він заявив, що в майбутньому планується придбати 3 стаціонарних сканери і відремонтувати 11 мобільних. "В 2020 році плануємо оснастити 16 пунктів пропуску ваговими комплексами і по 12 пунктам треба створити інтегровані системи відеонагляду", — повідомив глава ДМС.

Крім того, у 2020 році ланується встановити зарплату інспекторам на рівні близько 20 тис. грн на місяць, для чого у держбюджеті-2020 необхідно передбачити додаткових 1,3 млрд грн.

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