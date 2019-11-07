business head ads

У пошуках економічного прориву — 2

Володимир Чеповий

Де взяти ідею для бізнесу та…

Ярослав Цвіркун

Що зробить Київ по-справжньому інноваційним містом?

Андрій Рижиков

У пошуках економічного прориву

Володимир Чеповий

#1210. Прибуткова безвідповідальність

Сергій Позняк

Нагляд для СБУ: служба по-новому

Віктор Шульга

ТОП 5 причин, чому вам можуть…

Ярослав Цвіркун

"АрселорМітал" і British American Tobaco —…

Сергій Фурса

Чому відкритий ринок землі знищить половину…

Леонід Центило

08
Пт., лист.
18 Нові матеріали

Нефьодов презентував проєкт стратегії розвитку митниці

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Протягом 2020 року на митниці здійснюватиметься будівництво, реконструкція, капітальний ремонт 16 пріоритетних пунктів пропуску.

Про це у Facebook повідомив голова Державної митної служби Максим Нефьодов, інформує БІЗНЕС.

"Треба реконструювати і будувати пункти, купувати і запускати сканери, ваги і інтегровані системи відеонагляду. І, головне, треба робити це системно — створюючи банк проєктів, ранжуючи їх за пріоритетами і будуючи конкретний об‘єкт інфраструктури, а не фарбуючи окремі стіни", — написав Нефьодов.

Згідно із планами, наступного року розпочнеться відбудова 16 об’єктів, з них 3 за міжнародні кошти. "12 хочемо закінчити в 2020 році, витративши 488 млн грн., які закладені в проєкт бюджету, ще 2 — в 2021 році, ще 2 — в 2022 році", — зазначив очільник митниці.

Читайте також: The Детектор: Що робить влада для бізнесу

Він заявив, що в майбутньому планується придбати 3 стаціонарних сканери і відремонтувати 11 мобільних. "В 2020 році плануємо оснастити 16 пунктів пропуску ваговими комплексами і по 12 пунктам треба створити інтегровані системи відеонагляду", — повідомив глава ДМС.

Крім того, у 2020 році ланується встановити зарплату інспекторам на рівні близько 20 тис. грн на місяць, для чого у держбюджеті-2020 необхідно передбачити додаткових 1,3 млрд грн.

Нагадаємо:

 

митниця Максим Нефьодов