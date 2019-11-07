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08
Пт., лист.
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Обсяг ОВДП, які перебувають у власності нерезидентів, перевищив 100 млрд грн

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Портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) України, які перебувають у власності нерезидентів, станом збільшився до 100,99 млрд грн.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на сайт Нацбанку.

У порівнянні з 6 листопада портфель ОВДП збільшився на 1,1 млрд грн. З початку року він виріс в 15,9 разу. Нерезидентам належить 12,5% всіх ОВДП в обігу. Гривневих облігацій вони купили на 98,2 млрд грн.

Загалом портфель ОВДП, станом на 7 листопада, становить 808 млрд грн.

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Нагадаємо:

  • За даними Нацбанку, обсяг вкладень іноземних інвесторів в українські ОВДП зріс на 8,05 млрд грн і станом на 26 вересня 2019 року досяг 97 млрд грн.
  • У найближчій перспективі Україна планує перейти виключно на випуск гривневих ОВДП.
  • 14 червня Нацбанк України дозволив нерезидентам брати кредити в гривні і укладати форварди для інвестування в ОВДП.
  • 10 вересня у Мінфіні провели аукціон з продажу ОВДП, за підсумками якого залучили до бюджету 16,5 млрд грн.
Нацбанк облігації ОВДП