Обсяг ОВДП, які перебувають у власності нерезидентів, перевищив 100 млрд грн

Портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) України, які перебувають у власності нерезидентів, станом збільшився до 100,99 млрд грн.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на сайт Нацбанку.

У порівнянні з 6 листопада портфель ОВДП збільшився на 1,1 млрд грн. З початку року він виріс в 15,9 разу. Нерезидентам належить 12,5% всіх ОВДП в обігу. Гривневих облігацій вони купили на 98,2 млрд грн.





Загалом портфель ОВДП, станом на 7 листопада, становить 808 млрд грн.

Нагадаємо: