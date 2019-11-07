Милованов розповів, які зарплати закладені у прогноз на наступні роки

У макроекономічному прогнозі Мінекономіки на 2020 рік закладено середню заробітну плату у розмірі 12 497 грн.
Про це міністр розвитку економіки написав у своєму Facebook, інформує БІЗНЕС.
В макроекономічному прогнозі Мінекономіки закладені такі середні зарплати на наступні роки:
- 12 497 у 2020 році
- 14 187 у 2021 році
- 16 047 у 2022 році
"Для порівняння, середня зарплата в вересні 2019 становила 10 687 грн", – написав Милованов.
Нагадаємо, за пів року приблизно 94 тисячі українців почали працювати офіційно.
У вересні 2019 року середня зарплата в Україні зросла на 1,4% порівняно із серпнем.