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07
Чт., лист.
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Милованов розповів, які зарплати закладені у прогноз на наступні роки

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У макроекономічному прогнозі Мінекономіки на 2020 рік закладено середню заробітну плату у розмірі 12 497 грн.

Про це міністр розвитку економіки написав у своєму Facebook,  інформує БІЗНЕС.

В макроекономічному прогнозі Мінекономіки закладені такі середні зарплати на наступні роки:

  • 12 497 у 2020 році
  • 14 187 у 2021 році
  • 16 047 у 2022 році

"Для порівняння, середня зарплата в вересні 2019 становила 10 687 грн", – написав Милованов.

Нагадаємо, за пів року приблизно 94 тисячі українців почали працювати офіційно.

У вересні 2019 року середня зарплата в Україні зросла на 1,4% порівняно із серпнем.

 

Тимофій Милованов заплати