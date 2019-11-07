Милованов розповів, які зарплати закладені у прогноз на наступні роки

У макроекономічному прогнозі Мінекономіки на 2020 рік закладено середню заробітну плату у розмірі 12 497 грн.

Про це міністр розвитку економіки написав у своєму Facebook, інформує БІЗНЕС.

В макроекономічному прогнозі Мінекономіки закладені такі середні зарплати на наступні роки:

12 497 у 2020 році

14 187 у 2021 році

16 047 у 2022 році