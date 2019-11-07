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07
Чт., лист.
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Джек Ма визнаний найбагатшою людиною Китаю

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Засновник та екс-глава китайського інтернет-гіганта Alibaba Group Джек Ма очолив рейтинг найбагатших людей Китаю.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Forbes.

 Стан китайського мільярдера оцінили $38,2 млрд. У порівнянні з аналогічним списком минулого року капітал Ма виріс на $3,6 млрд.

На другому місці рейтингу, як і торік, опинився глава компанії Tencent Holdings Ма Хуатен. Його статки Forbes оцінив в $36 млрд, що на $3,2 млрд більше, ніж роком раніше. При цьому Ма Хуатен випереджав Джека Ма в рейтингу найбагатших бізнесменів світу за версією Forbes, який був опублікований в березні.

Сукупні статки двох китайських бізнесменів з рейтингу досягли $1,29 трлн. За даними видання, головним драйвером зростання стало збільшення попиту на товари в Китаї, причому значна частина покупок здійснювалась в режимі онлайн.

Нагадаємо, що засновник Alibaba Group Джек Ма стане спеціальним гостем Київського міжнародного економічного форуму, який відбудеться в українській столиці 8-9 листопада.

Додамо, що у вересні 2019 року Джек Ма офіційно пішов у відставку з поста голови ради директорів Alibaba Group і планує присвятити себе філантропії.

Довідка: Колишній вчитель англійської мови Джек Ма заснував Alibaba в 1999 році. Наразі це найбільша китайська компанія з ринковою капіталізацією $460 млрд. Основні сфери діяльності компанії — онлайн-торгівля та торгові операції між компаніями.

рейтинг Китай Джек Ма