Обсяг українського експорту до ЄС досягає стелі — Кулеба

За умови збереження нинішньої сировинної структури українського експорту, його обсяг до Євросоюзу вже незабаром може досягти стелі.

Про це заявив віцепрем’єр з питань євроінтеграції Дмитро Кулеба, інформує БІЗНЕС із посиланням на "Єкономічну правду".

"Зважаючи на те, що основна частина нашого експорту – це аграрна продукція та сировина, то ми вже бачимо, що темпи зростання нашого експорту поступово гальмуються – а це означає, що можливості такого експорту поступово досягає своєї стелі", – додав він.

Виходом із ситуації є розширення товарного асортименту українського експорту до ЄС.

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За його словами, українська влада покладає великі сподівання на підписання угоди про промисловий безвіз. "Це має дати нові можливості для українського експорту. Ще один шлях зростання – збільшення кількості українських компаній, які працюють із ЄС. Наразі їх біля 14 тисяч, але ця кількість має й надалі зростати",– вважає він.

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