Порошенко переписав частину "солодкого" бізнесу на сина

Корпорація Roshen підтвердила інформацію про те, що п`ятий президент України і народний депутат Петро Порошенко переєстрував частину свого кондитерського бізнесу Roshen на старшого сина Олексія.

Про це повідомили у пресслужбі корпорації, інформує БІЗНЕС з посиланням на "НВ Бізнес".

"Щодо причин, то це — питання до бенефіціарів", — зазначили у пресслужбі.

Раніше Відкритий реєстр національних громадських діячів оприлюднив дані про те, що станом на 6 листопада бенефіціаром компанії ТОВ "Центрально-Європейська кондитерська компанія" (ЦЕКК) зазначено Олексія Порошенка — старшого сина президента.

За даними Центру протидії корупції, це підтверджує Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

У ньому вказано, що контроль над ЦЕКК перейшов до Порошенка-молодшого у результаті отримання корпоративних прав на нідерландську Roshen Europe BV, яка володіє 85% ЦЕКК. Раніше Roshen Europe BV також належала Порошенку-старшому, згідно з його останньою декларацією.

При цьому станом на 20 травня 2019 року Петро Порошенко у декларації про майно та доходи вказав себе бенефіціарним власником ЦЕКК і залишався ним щонайменше до 1 жовтня.

Зазначається, що ЦЕКК — одна з головних компаній у структурі корпорації Roshen, адже вона є засновником низки інших підприємств.

Також повідомляється, що одночасно бенефіціарний власник почав змінюватися і в тих компаніях, де ЦЕКК є засновником. Зокрема, ТОВ "Рошен де люкс", ДП "КК Рошен", ТОВ "Рошен-Волинь", ТОВ "Рошен Світ" та інші, які до недавнього часу декларував Порошенко-старший. У них колишнього президента також замінив його син.

Проте Порошенко-старший все ще залишається бенефіціарним власником у низці інших підконтрольних ЦЕКК підприємств: ТОВ "Рошен-Столиця", ПРАТ "Київська кондитерська фабрика "Рошен".

Довідка: Корпорація Roshen — один з найбільших в Україні виробників кондитерських виробів. До їх складу входять Київська, Кременчуцька кондитерські фабрики, два виробничих майданчики у Вінницькій області, масло-молочний комбінат "Бершадь молоко" (Вінницька область), а також два виробничих майданчики у Липецькій області (Росія), Клайпедська кондитерська фабрика (Литва) і фабрика Bonbonetti Choco (Угорщина).

Мережа фірмових магазин Roshen в Україні налічує 50 магазинів в п'яти регіонах України.