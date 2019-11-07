Уряд заборонив приватизацію Миколаївського бронетанкового заводу

Кабінет міністрів включив Миколаївський бронетанковий завод до переліку підприємств, що не підлягають приватизації.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 6 листопада, інформує БІЗНЕС з посиланням на Урядовий портал.

"Уряд також включив Миколаївський бронетанковий завод до переліку об'єктів державної власності, що не підлягають приватизації, як такий, що має стратегічне значення для економіки та безпеки України", — зазначили в уряді.

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