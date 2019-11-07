Уряд заборонив приватизацію Миколаївського бронетанкового заводу

Кабінет міністрів включив Миколаївський бронетанковий завод до переліку підприємств, що не підлягають приватизації.
Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 6 листопада, інформує БІЗНЕС з посиланням на Урядовий портал.
"Уряд також включив Миколаївський бронетанковий завод до переліку об'єктів державної власності, що не підлягають приватизації, як такий, що має стратегічне значення для економіки та безпеки України", — зазначили в уряді.
Читайте також: Велика приватизація по-українськи
Нагадаємо:
- У січні 2019 року Кабінет міністрів України затвердив перелік об’єктів великої приватизації. Серед компаній, які планується виставити на продаж, – ПАТ "Центренерго", Одеський припортовий завод, Національна акціонерна компанія "Украгролізинг" та інші.
- 2 жовтня Верховна Рада ухвалила закон, який скасовує перелік об'єктів, що не підлягають приватизації.
- 28 жовтня президент підписав закон про скасування переліку об'єктів заборонених на приватизацію.