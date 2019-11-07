Названо найкраще місто Європи для підприємців 

Столицю Естонії Таллін визнано найкращим містом для діяльності підприємців у Європі серед країн, що розвиваються.



Про це свідчать дані дослідження компанії Movinga, пише БІЗНЕС із посиланням на Emerging Europe.

Столиця Естонії посіла 29-те місце серед міст усього світу у дослідженні "Міста можливостей 2019", в якому було розглянуто 75 міст у всьому світі, відомих своїм "підприємницьким духом", широкими можливостями для бізнесу та економічного зростання.

Серед інших міст регіону, включених до звіту: Прага - 47 місце (чеська столиця також посіла шосте місце у списку найкращих місць для відкриття ресторану), Будапешт – 53, Варшава – 56, Братислава – 60, Любляна – 63, Бухарест – 69, Загреб – 74 та Тбілісі – 75. Столиця Грузії також посіла друге місце у списку міст, де найлегше зареєструвати нове підприємство.

Столиця Великої Британії Лондон очолила світовий рейтинг "Міста можливостей 2019", випередивши Барселону та Нью-Йорк.

Дослідження показує найкращі міста світу для діяльності підприємців на основі таких критеріїв, як: простота започаткування трьох видів бізнесу: ресторан, технологічне/цифрове підприємство та бізнес з імпорту/експорту.

Нагадаємо, Україна опинилася на 134-у місці зі 162-х країн світу в рейтингу економічної свободи і посідає останнє місце в Європі за цим показником.