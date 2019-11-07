У справі про націоналізацію "ПриватБанку" призначили колегію суддів

Шостий апеляційний адміністративний суд сформував колегію суддів для розгляду апеляційної скарги Національного банку України (НБУ), Кабінету міністрів і "ПриватБанку" щодо скасування рішення Окружного адміністративного суду Києва про націоналізацію "ПриватБанку".

Про це повідомили у Нацбанку, інформує БІЗНЕС з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Експерти НБУ розраховують, що найближчим часом стане відома дата початку розгляду цієї апеляції.

У Нацбанку зазначили, що інша судова інстанція ухвалила рішення призупинити до вердикту вище зазначеногоапеляційного адмінсуду у справі про законність націоналізації розгляд апеляції НБУ на рішення Печерського райсуду Києва від 20 квітня 2019 року про розірвання договору особистої поруки екс-власника банку Ігоря Коломойського за кредитами рефінансування "ПриватБанку" на 9,2 млрд грн.

Нагадаємо:, 16 жовтня 2019 року Київський госпсуд призупинив розгляд справи про повернення акцій "Приватбанку його колишнім власникам.

Довідка: Кабінет міністрів 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів "ПриватБанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови та влив у її капітал понад 155 млрд грн. Екс-власники банку вважають націоналізацію незаконною, а "ПриватБанк" і держава вимагають від них додаткового відшкодування збитків.

Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року скасував рішення про націоналізацію "ПриватБанку", а також рішення НБУ про перелік пов'язаних осіб фінустанови.

Наразі між сторонами тривають численні судові спори як в Україні, так і в зарубіжних юрисдикціях.