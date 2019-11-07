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07
Чт., лист.
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Мінекономрозвитку скоригувало макропрогноз на 2020-2022 роки

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Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України скоригувало основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу Мінекономрозвитку.

Показники розроблено за двома сценаріями.

Так, перший сценарій передбачає подальше поступове прискорення економічного зростання та формування якісного підґрунтя для сталого економічного розвитку в середньостроковій перспективі.

За цим сценарієм прогнозується:

- зростання реального обсягу ВВП на 3,7% у 2020 році, 3,8% у 2021 році та 4,1% у 2022 році;
- індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) – 105,5% у 2020 році, 105,3% у 2021 році, 105,1% у 2022 році.
- рипущення щодо середньорічного обмінного курсу – 27 грн/$ у 2020 році, 27,2 грн/$ у 2021 році, 27,5 грн/$ у 2022 році.

У другому сценарії прогнозується:

- зростання реального обсягу ВВП на 4,8% у 2020 році, 5,5% у 2021 році та 6,5% у 2022 році;
- індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) – 105,8% у 2020 році, 105,0% у 2021 році та у 2022 році.
- припущення щодо середньорічного обмінного курсу – 24,8 грн/$ у 2020 році, 23,9 грн/$у 2021 році, 24,2 грн/$ у 2022 році.

У Мінекономіки зазначають, що це відбудеться за умов успішного впровадження реформ для покращення бізнес-клімату кардинальні успіхи у боротьбі із корупцією, реформуванні судової системи і захисті прав власності можуть зумовити сплеск інвестиційної активності, у тому числі за рахунок припливу іноземного капіталу.

Нагадаємо:

 

Мінекономрозвитку макропрогноз