ЄБРР покращив прогноз для України на 2019-2020 роки

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) поліпшив очікування зростання економіки України у 2019 році з 2,5% до 3,3%, а також із 3% до 3,5% у 2020-му.

Про це свідчить прогноз банку, інформує БІЗНЕС з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Зростання ВВП країни залишиться на рівні 3,3% у 2019-му, як і минулого року, і дещо прискориться до 3,5% у 2020-му", — зазначають в ЄБРР.

Експерти констатують, що українська економіка залишається стійкою до політичних чинників, але темпи зростання все ще скромні. При цьому ЄБРР наголошує на вирішальному значенні для макроекономічної стабільності укладення угоди про нову програму МВФ, оскільки у 2020-2021 роках на Україну чекають великі виплати за державним боргом.

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