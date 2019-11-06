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06
Ср., лист.
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Зеленський відреагував на інтерес американського інвестора до купівлі "Мотор Січі"

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Президент України Володимир Зеленський вважає, що питання продажу української аерокосмічної компанії "Мотор Січ" має обговорюватися з ним.

Про це він заявив журналістам у Харкові, коментуючи інтерес американського інвестора Еріка Прінса до купівлі української компанії, інформує БІЗНЕС з посиланням на "Радіо Свобода".

"Я теж про це прочитав, причому прочитав вночі. Я ні з ким не зустрічався, я ні з ким це не промовляв, але це питання має бути пов'язане з президентом України, тому що "Мотор-Січ" – це стратегічне підприємство, тому я поки нічого не можу додати до цього", – сказав він.

Нагадаємо:

  • З квітня 2018 року 56% акцій ПАТ "Мотор Січ", які належать китайським інвесторам, заарештовані. За даними СБУ, іноземні компанії намагалися отримати контроль у сфері військових замовлень і передати українські технології на інший завод.
  • 25 серпня 2019 року в "Мотор Січ" повідомили, що китайські Skyrizon і Xinwei Group подали на узгодження в Антимонопольний комітет України угоду з купівлі понад 50% акцій компанії.
  • Видання The Wall Street Journal повідомило, що США намагаються завадити придбанню китайською компанією українського заводу "Мотор Січ", оскільки це в рази підвищить оборонні позиції Китаю.
  • На початку листопада The Wall Street Journal повідомило, що Ерік Прінс, власник приватної військово-охоронної компанії і неформальний радник президента США Дональда Трампа, обговорює купівлю "Мотор Січ".

Довідка: АТ "Мотор Січ" — один із найбільших світових виробників двигунів для авіаційної техніки, а також промислових газотурбінних установок. Компанія бере участь у реалізації держоборонзамовлення і має стратегічне значення для економіки й обороноздатності України.

 

Володимир Зеленський Мотор Січ