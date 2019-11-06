Уряд призначив очільників держкомпаній і порту "Чорноморськ"

Кабінет міністрів України призначив керівників низки державних підприємств та відомств.
Відповідне рішення уряд ухвалив на сьогоднішньому засіданні, повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу уряду.
Так, з 8 листопада на посаду голови Державної служби геології та надр призначено пререможця конкурсу Романа Опімаха. До призначення на цю посаду він працював виконавчим директором Асоціації газовидобувних компаній України.
Національне агентство з питань державної служби очолив Олександр Стародубцев, який також переміг у конкурсі на посаду.
Крім того, уряд погодив призначення:
- Василя Балабая — виконуючим обов’язки генерального директора держпідприємства "Український науково-технічний центр металургійної промисловості "Енергосталь";
- Олександра Попова — виконуючим обов’язки директора держпідприємства "Морський торговельний порт "Чорноморськ";
- Бориса Нетака — директором держпідприємства "Дніпровський електровозобудівний завод".
Нагадаємо:
- 23 вересня уряд звільнив керівників Державної архітектурно-будівельної інспекції, Держслужби геології та надр, Держагентства лісових ресурсів та низки інших відомств.
- 2 жовтня Міністерство інфраструктури України звільнило від виконання обов’язків директорів чотирьох морських портів. Міністр інфраструктури Владислав Криклій пригрозив "джихадом" недоброчесним представникам портової галузі.
- 23 жовтня Кабмін звільнив очільників Держпродспоживслужби, "Аграрного фонду" та "Укрспирту".