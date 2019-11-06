business head ads

Де взяти ідею для бізнесу та…

Ярослав Цвіркун

Що зробить Київ по-справжньому інноваційним містом?

Андрій Рижиков

У пошуках економічного прориву

Володимир Чеповий

#1210. Прибуткова безвідповідальність

Сергій Позняк

Нагляд для СБУ: служба по-новому

Віктор Шульга

ТОП 5 причин, чому вам можуть…

Ярослав Цвіркун

"АрселорМітал" і British American Tobaco —…

Сергій Фурса

Чому відкритий ринок землі знищить половину…

Леонід Центило

Рано чи пізно ми прийдемо до…

Руслан Соболь

06
Ср., лист.
20 Нові матеріали

Уряд призначив очільників держкомпаній і порту "Чорноморськ"

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Кабінет міністрів України призначив керівників низки державних підприємств та відомств.

Відповідне рішення уряд ухвалив на сьогоднішньому засіданні, повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу уряду.

Так, з 8 листопада на посаду голови Державної служби геології та надр призначено пререможця конкурсу Романа Опімаха. До призначення на цю посаду він працював виконавчим директором Асоціації газовидобувних компаній України.

Національне агентство з питань державної служби очолив Олександр Стародубцев, який також переміг у конкурсі на посаду.

Крім того, уряд погодив призначення:

- Василя Балабая — виконуючим обов’язки генерального директора держпідприємства "Український науково-технічний центр металургійної промисловості "Енергосталь";

- Олександра Попова — виконуючим обов’язки директора держпідприємства "Морський торговельний порт "Чорноморськ";

 - Бориса Нетака — директором держпідприємства "Дніпровський електровозобудівний завод".

Нагадаємо:

призначення Морські порти Держгеонадра