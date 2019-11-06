Уряд призначив очільників держкомпаній і порту "Чорноморськ"

Відповідне рішення уряд ухвалив на сьогоднішньому засіданні, повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу уряду.

Так, з 8 листопада на посаду голови Державної служби геології та надр призначено пререможця конкурсу Романа Опімаха. До призначення на цю посаду він працював виконавчим директором Асоціації газовидобувних компаній України.

Національне агентство з питань державної служби очолив Олександр Стародубцев, який також переміг у конкурсі на посаду.

Крім того, уряд погодив призначення:

- Василя Балабая — виконуючим обов’язки генерального директора держпідприємства "Український науково-технічний центр металургійної промисловості "Енергосталь";

- Олександра Попова — виконуючим обов’язки директора держпідприємства "Морський торговельний порт "Чорноморськ";

- Бориса Нетака — директором держпідприємства "Дніпровський електровозобудівний завод".

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