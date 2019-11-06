"Старий мотлох": Кабмін заборонив ввезення в Україну вживаних вагонів із Росії

Кабінет міністрів ухвалив рішення заборонити ввезення в Україну старих залізничних вагонів із Росії.
Про це повідомив прем’єрміністр Олексій Гончарук під час брифінгу за результатами засідання уряду, передає БІЗНЕС.
"Сьогодні на засіданні уряду ми ухвалили низку рішень. Зокрема про заборону ввезення в Україну старих залізничних вагонів із РФ. Зараз ця заборона встановлена із 1 березня, ми переконані, що це потрібно зробити раніше, тому вводимо цю заборону із 20 листопада", — повідомив Гончарук.
Прем’єр додав, що заборона "позбавить нас від значної частини мотлоху, який ввозиться в Україну". "І потім експлуатуючись на наших залізничних коліях, створює небезпеку людям",— підсумував очільник уряду.
Нагадаємо:
- У вересні 2019 року українські вагонобудівники та виробники комплектуючих звернулися до прем’єрміністра України Олексія Гончарука з відкритим листом, в якому закликали зупинити експансію вживаних вагонів з Росії.
- У Нацкомітеті з промислового розвитку повідомили, що відтермінування до 1 березня 2020 року введення ембарго на ввезення в Україну вживаних вантажних вагонів з Росії призвело до різкого зростання імпорту російських вагонів і скорочення замовлень для українських вагонобудівників.