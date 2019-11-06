"Старий мотлох": Кабмін заборонив ввезення в Україну вживаних вагонів із Росії

Про це повідомив прем’єрміністр Олексій Гончарук під час брифінгу за результатами засідання уряду, передає БІЗНЕС.

"Сьогодні на засіданні уряду ми ухвалили низку рішень. Зокрема про заборону ввезення в Україну старих залізничних вагонів із РФ. Зараз ця заборона встановлена із 1 березня, ми переконані, що це потрібно зробити раніше, тому вводимо цю заборону із 20 листопада", — повідомив Гончарук.

Прем’єр додав, що заборона "позбавить нас від значної частини мотлоху, який ввозиться в Україну". "І потім експлуатуючись на наших залізничних коліях, створює небезпеку людям",— підсумував очільник уряду.

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