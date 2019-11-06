Ввезення вживаних вагонів з Росії до України зросло в 4 рази

Відтермінування до 1 березня 2020 року введення ембарго на ввезення в Україну вживаних вантажних вагонів з Росії призвела до різкого зростання імпорту російських вагонів і скорочення замовлень для українських вагонобудівників.

Про це повідомила секретар Нацкомітету з промислового розвитку Олена Саліхова, інформує БІЗНЕС з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Згідно з даними "Укрзалізниці", за період з 2 січня по 3 жовтня 2019 року до України було ввезено 4,207 тис. вживаних вагонів, 90% яких – з РФ. При цьому з січня по травень було імпортовано 732 вагона, а з червня по жовтень (тобто після оголошення про введення ембарго в наступному році) – 3,059 тис., тобто в 4,2 рази більше.

Саліхова уточнює, що з ввезених з початку року 3,791 тис. російських вагонів найбільше зерновозів, які побудовані з 1975 по 1991 роки, тобто з давно закінченим терміном експлуатації. Вона припускає, що найближчим часом буде імпортовано ще близько 2 тис. подібних вагонів.

"За нашими підрахунками, тільки за третій квартал цього року в результаті сплеску імпорту бюджет України недоотримав понад 9 млн доларів ПДВ (вживаних зерновози ввозять в середньому по 16,2 тис. дол, тоді як нові українські продаються по 61,6 тис. дол)", – зазначила секретар Нацокмітету.

Саліхова наголошує, що проблема напливу імпортних вживаних вагонів насправді не у відтермінуванні ембарго, а в можливості використання списаних вагонів в поїздах.

"Мінінфраструктури та "Укрзалізниця" ще в 2016 році могли зупинити цей "безлад", заборонивши включати в поїзда списані вагони, однак не зробили цього. В результаті сьогодні близько 14 тис. вагонів з сумнівними технічними характеристиками колесять по Україні, руйнують верхню будову колії та несуть потенційну загрозу аварій і життю людей", – зазначає чиновниця.

За її словами, ввезення списаних російських вагонів, деякі з яких купуються за ціною трохи більше ціни металобрухту, створює нерівні конкурентні умови для виробників в Україні, а для держави це недоотримані сотні мільйонів гривень податків і зборів до бюджету.

Саліхова зазначає, що ця ситуація привела до скорочення замовлень на будівництво вагонів українськими підприємствами і загрозу їх зупинки. Зокрема, в серпні поточного року жодного вагона не було продано Попаснянським вагоноремонтним заводом і заводом "Карпати", а "Дніпровагонмаш" продав всього один вагон, Дизельний завод – 10.

Вона повідомила, що промисловці готують чергове звернення з вимогою введення заборони на включення в поїзди вантажних вагонів з продовженим терміном служби.

Нагадаємо, у вересні 2019 року українські вагонобудівники та виробники комплектуючих звернулися до прем’єрміністра України Олексія Гончарука з відкритим листом, в якому закликали зупинити експансію вживаних вагонів з Росії.