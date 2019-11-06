Уряд запустить онлайн-платформу для допомоги бізнесу

Віцепрем'єр, міністр трансформації Михайло Федоров заявив про запуск у лютому 2020 року онлайн-платформи для допомоги малому і середньому бізнесу.

Про це він повідомив у Facebook, інформує БІЗНЕС.

За словами міністра, кожен охочий зможе отримати консультацію щодо відкриття бізнесу, побудови ефективного менеджменту, цифрового маркетингу, продажів, HR, впровадження CRM/HR-систем та інших важливих функцій і напрямів.

"Це не просто набір порад, а можливість отримати допомогу від реального консультанта, який глибоко розуміє своє питання. Онлайн, відеозв'язком. Це наша місія в рамках цифрової трансформації бізнесу. Адже сьогодні найшвидший спосіб росту бізнесу – використання IT-інструментів", – зазначив Федоров.

"Що ми робимо:

1. Розробили карту проблематики малого і середнього бізнесу. Зараз її доопрацьовують 40+ компаній, які працюють з МСП.

2. Розробляємо методологію навчання консультантів.

3. Розробляємо онлайн-платформу.

4. Готуємо запуск першої офлайн консалтингової-зони.

5. Готуємо зміни в закон про державне-приватне партнерство. Адже придумали цікавий формат масштабування консалтингових зон по всій країні", – розповів він.

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Нагадаємо, щомісяця в Україні реєструють понад 26 тисяч підприємств.