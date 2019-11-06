Австрійцям, які будують завод лиж на Вінниччині, виставили шалений рахунок за підключення до електромережі

Про це у Facebook повідомив президент UBC Group Ігор Гуменний, інформує БІЗНЕС.

Зокрема, з такою проблемою зіткнулася австрійська компанія Head, яка спільно з UBC Group реалізує проєкт будівництва заводу з виробництва спортивного спорядження на Вінничині. "Коли вони [представники компанії Head] підписували меморандум ще з "попередньою" владою, їм задекларували вартість підключення – 300 гр за кВт. Зараз оголосили – 3 972 грн за кВт. Їм потрібно мінімум 10 мВт. Це близько 1,6 млн євро. Це потрібно заплатити, щоб тебе підключили і ти потім купував електроенергію! Австрійці перепитали, коли почули цифру: "це за що?". Вручну на листочку перераховували вартість кВт, перемножили на мегават, перепитували чи немає тут помилки. Якби їм оголосили ціну під час підписання меморандуму або до покупки землі, їх би тут не було", – написав Гуменний.

Також виявилось, що потрібних лімітів у районі будівництва заводу немає, тому туди потрібно підводити електромережу. "В Україні дешевше по-старому шукати проєктантів на трасу, узгоджувати окремо – сплативши при цьому вартість узгодження техдокументації та після шукати підрядника на самі роботи і підводити мережі самостійно", – зазначив президент UBC Group.

Він також повідомив, що вартість одного кВт у Вінниці складає 3,35 грн або 0,12 Євро. "Уже дорожче, ніж в Латвії. Вартість кВт в Ризі – 0,112 євро...Для розуміння в економічних зонах Східної Європи, Росії, Казахстану або Білорусі підключення до електромереж або нуль або в 2-3 рази дешевше", – підсумував Гуменний.

Крім того, говорячи про перспективи щорічного зростання економіки України на 7%, бізнесмен вважає, що це можна забезпечити за рахунок інвестицій у промисловість, інфраструктуру та експорт. "Прослухав випуск прем'єр-міністра на ICTV та обговорив енергетику. Все сказано правильно і вірно, майже все, що я хотів почути. Всі проблеми ідентифіковані. Не сказано головного – джерел росту в 7% економіки за рік. В Україні, на мій погляд, ними можуть бути лише інвестиції в промисловість, інфраструктуру та експорт", – переконаний він.

Нагадаємо, у вересні 2019 року австрійська компанії Head International Holding GmbH розпочала будівництво заводу з виробництва спортивного спорядження у Вінниці.

Згідно з планом, у процесі будівництва українська компанія UBC має перенести заводи Head з Естонії, Чехії, Німеччини, Австрії та Словаччини на один майданчик до Вінниці.

Завод планується збудувати протягом 2019–2021 років. Він вироблятиме лижі, лижні кріплення та лижні черевики.

Довідка: Head International Holding GmbH — австрійська корпорація, що виробляє спортивне спорядження для зимових видів спорту, тенісу та підводного плавання з аквалангом. Виробництво компанії розташовано в Австрії, Чехії, Болгарії, Китаї. Компанія присутня у 85 країнах світу.