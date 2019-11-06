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06
Ср., лист.
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Бізнес-омбудсмен допоможе митній службі боротися із корупцією

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Голова Державної митної служби Максим Нефьодов та бізнес-омбудсмен Марчін Свенчицький підписали меморандум про партнерство та співробітництво.

Про це повідомляється на сторінці Нова митниця у Facebook, інформує БІЗНЕС.

Цілі меморандуму полягають у забезпеченні прозорості роботи органів митниці та зменшення корупції. А також запобіганні недобросовісної поведінки стосовно суб’єктів підприємництва в Україні.

"Митна служба та Рада бізнес-омбудсмена, зокрема, проведуть моніторинг порушень з боку посадових осіб; а також виявлятимуть і усуватимуть положення в законодавстві, які невиправдано обмежують можливість здійснення підприємницької діяльності", — наголосили у митній службі.

Також будуть організовуватися та проводитися спільні публічні заходи з актуальних питань. "Для реалізації цих задач створюється експертна група, до складу якої увійдуть представники ДМС та Ради бізнес-омбудсмена", — зазначили у митній службі.

Нагадаємо:

 

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