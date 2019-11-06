У Кличка заперечують можливе банкрутство "Укрбуду"

Про це повідомив радник мера Києва Віталія Кличка Маским Бахматов у інтерв'ю Bihus Info, інформує БІЗНЕС.

"Вже знайшовся інвестор, він взагалі непублічний, щоб ви розуміли, це не будівельник, не публічна людина, він не з цього бізнесу, йому просто цікаво зайти в новий цікавий проект," — сказав Бахматов. При цьому прізвища інвестора і суму інвестицій він назвав внутрішньою інформацією.

За його словами, ще три тижні тому "Укрбуд" міг мати проблеми з усіма своїми будівництвами по всій країні, але зараз 40 тисяч людей, які вклали туди гроші, можуть не хвилюватися, що щось станеться.

На зауваження журналіста, що з цих слів випливає, що в будівельний бізнес прийшла людина, яка на ньому не розуміється, і віддає гроші, щоб врятувати 40 тис вкладників, радник столичного мера відповів: "Так реально є".

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Бахматов також спростував чутки про те, що "Укрбуд" "віджало" оточення президента. "Що я чув, що там вже і Богдан, і Вавриш — це все фігня," — заявив він.

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