У Кличка заперечують можливе банкрутство "Укрбуду"

Групі "Укрбуд" не загрожує банкрутство, оскільки туди зайшов новий інвестор.
Про це повідомив радник мера Києва Віталія Кличка Маским Бахматов у інтерв'ю Bihus Info, інформує БІЗНЕС.
"Вже знайшовся інвестор, він взагалі непублічний, щоб ви розуміли, це не будівельник, не публічна людина, він не з цього бізнесу, йому просто цікаво зайти в новий цікавий проект," — сказав Бахматов. При цьому прізвища інвестора і суму інвестицій він назвав внутрішньою інформацією.
За його словами, ще три тижні тому "Укрбуд" міг мати проблеми з усіма своїми будівництвами по всій країні, але зараз 40 тисяч людей, які вклали туди гроші, можуть не хвилюватися, що щось станеться.
На зауваження журналіста, що з цих слів випливає, що в будівельний бізнес прийшла людина, яка на ньому не розуміється, і віддає гроші, щоб врятувати 40 тис вкладників, радник столичного мера відповів: "Так реально є".
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Бахматов також спростував чутки про те, що "Укрбуд" "віджало" оточення президента. "Що я чув, що там вже і Богдан, і Вавриш — це все фігня," — заявив він.
Нагадаємо:
- 19 вересня генеральний директор компанії "УкрбудДевелопмент" Олег Майборода повідомив, що екс-президент корпорації "Укрбуд" Максим Микитась вийшов з будівельного бізнесу.
- 27 вересня CEO SAGA Development Андрій Вавриш заявив, що компанія не розглядає можливості поглинання "Корпорації "Укрбуд", злиття з нею або реалізацію спільних проєктів.
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8 жовтня в Youcontrol повідомили, що частки в "Укрбуд Девелопмент" придбали топ-менеджер маловідомої компанії Євген Дікін та фермер Василь Польовий.