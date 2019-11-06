В Україні запустили інститут економічного оператора

Закон "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань функціонування авторизованих економічних операторів" у середу, 6 листопада, був опублікований у виданні "Голос України".

Про це інформує БІЗНЕС із посиланням на "Голос України".

Так, відповідно до статті 84 Угоди про Україну з ЄС, українське митне законодавство має поступово наближатися до митного законодавства Євросоюзу на основі принципу найкращих зусиль, при цьому, одним з етапів адаптації є введення в Україні інституту АЕО, аналогічного тому, який функціонує у ЄС.

Законопроєкт забезпечує:

- надання істотних спрощень митних формальностей для підприємств з високим ступенем довіри;

- створення передумов для майбутнього визнання статусу авторизованих економічних операторів в Україні уповноваженими органами країн ЄС, участь українських АЕО в формуванні так званих безпечних ланцюгів поставок товарів;

- підвищення конкурентоспроможності українських підприємств на зовнішньому і внутрішньому ринку.

Закон набуває чинності з дня, наступного за днем ​​опублікування, тобто завтра – 7 листопада.

Нагадаємо:

12 вересня Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроєкт №1048.

2 жовтня Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт, що запроваджує інститут авторизованого економічного оператора (АЕО).

Довідка: Концепція АЕО була впроваджена Всесвітньою митною організацією в 2005 році. Статус АЕО – це найвищий ступінь довіри митниці до підприємства (а це передбачає розширений перелік пільг і спрощень митних формальностей для підприємства). Концепція АЕО вже введена в 83 країнах світу, ще 19 країн знаходяться в активній стадії впровадження (всього 102 країни).

За даними ЄС, більше 80% всіх митних оформлень здійснюється підприємствами, які використовують інструменти програми АЕО.