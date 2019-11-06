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06
Ср., лист.
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Україна збільшила реалізацію промпродукції на 3,7%

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За січень-вересень 2019 року вітчизняної промислової продукції було реалізовано на 1,88 трлн грн, що на 3,7% більше, ніж за три квартали минулого року.

Про це повідомляє  БІЗНЕС з посиланням на Державну службу статистики.

За даними Держстату, з цього обсягу за межі країни було реалізовано промислової продукції на 504,4 млрд грн.

Продукції добувної промисловості і розроблення кар'єрів за 9 місяців поточного року було реалізовано на 313,7 млрд грн (на 14,5% більше, ніж торік), з яких за межі країни — на 81,3 млрд грн. У тому числі добутого кам’яного та бурого вугілля було реалізовано на 64,2 млрд грн (на 27,0% більше); сирої нафти та природного газу — на 95,2 млрд грн (на 0,9% більше); металевих руд — на 127,7 млрд грн (на 20,1% більше).

Продукції переробної промисловості за три квартали 2019 року було реалізовано на 1,2 трлн грн (на 1,1% більше, ніж за аналогічний період 2018 року), з яких за межі країни — на 421,5 млрд грн. У тому числі вироблених харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів було реалізовано на 391,5 млрд грн (на 8,7% більше); продукції металургійного виробництва, готових металевих виробів — на 313,4 млрд грн (на 10,0% менше); продукції машинобудування — на 136,5 млрд грн (на 6,9% більше).

Також за вказаний період було вироблено, передано та розподілено електроенергії на 246,9 млрд грн (на 3,2% більше у порівнянні із січнем-вереснем 2018 року), вироблено та розподілено газу — на 52,4 млрд грн (на 0,7% менше).

Нагадаємо, українська промисловість та агросектор покращили свої ділові очікування.

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