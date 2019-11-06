Засновник Veterano Pizza збирається "штормити" Печерський суд через обшуки (ОНОВЛЕНО)

Про це у своєму відеозверненні у Facebook повідомив колишній боєць 30-ї бригади, засновник Veterano Group Леонід Остальцев, інформує БІЗНЕС.

"Неприємно про це говорити, але краще я розповім, ніж хтось перекрутить. Записую це відео, виключно для того, щоб не було маніпуляцій в інформпросторі. Сьогодні [5 листопада] в піцерії на Софіївській, 8 був обшук. Постанову на цей обшук дав самий чесний і справедливий суд світу – Печерський", – повідомив Остальцев.

Він розповів, що о 8-й ранку йому зателефонував його помічник Дмитро Терещенко і повідомив, що в квартирі, де він прописаний і де проживає його мама, виламують двері. За словами Остальцева, згідно з постановою Печерського суду, "ніяких звинувачень немає, але є підозра, що Діма може бути причетним до замаху на вбивство в Івано-Франківській області у справі Влада Грищенка". Йдеться про справу Влада Грищенка – десантника з позивним Буча, якого нещодавно заарештували. Його дружина Інна Грищенко, відома під позивним Пума, працювала в "Pizza Veterano" кілька років тому.

Пізніше з'ясувалося, що згідно з постановою суду, дозволено проводити обшуки у всіх приміщеннях на вул. Софійській, 8 [ФОП Остальцева орендує приміщення на Софіївській, 8 у компанії Терещенка, тому обшук відбувся і там].

"Звичайно ж нічого не знайшли. Вилучили маленький подарунковий кинджал, великий красивий тесак "Рембо", в нашому сейфі знайшли два патрони 223, мої патрони, куплені офіційно. Знайшли один патрон 9х18, теж куплений офіційно мною. І забрали iPhone 8, який я мав продати, моєї колишньої дружини", – розповів Остальцев.

Також правоохоронці вилучили гвинтівку, оформлену на Терещенка.

Остальцев розкритикував постанову суду, в якому нібито не вказано точно, яке саме з приміщень в будівлі обшукувати. Також він повідомив, що юристи компанії подаватимуть скарги на незаконність обшуку. "Не треба приходити в мій будинок, піцерія – це мій дім, і без підстав, через дупу проводити якийсь обшук. Тим більше, що ви б ні*** тут і не знайшли, тому що це маячня, як мінімум. Якби я був лиходієм, я б не зберігав нічого в піцерії. Або я був би тупим лиходієм, а я, начебто, красавчик і не тупий...Будемо максимально штормити Печерський суд всіма можливими законними методами", – заявив засновник Veterano Group.

Довідка: Історія створення Veterano Group розпочалася після повернення з АТО Леоніда Остальцева влітку 2015 року. До війни він працював піцайоло та захоплювався цією справою. Після повернення з фронту він з кількома друзями вирішив створити громадську ветеранську організацію. Згодом виникла ідея започаткувати бізнес, який допоможе ветеранам АТО повернутися до мирного життя.

Сьогодні у холдинг Veterano Group входять піцерія Veterano Pizza, ресторан Veterano Resto, мережа кав'ярень Veterano Coffee, випічка Veterano Brownie, охоронна фірма Veterano Guard, таксі Veterano Cab. Власники всіх цих бізнесів – ветерани АТО.