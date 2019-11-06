На посаду керівників підприємств "Укроборонпрому" претендують 124 кандидати

В "Укроборонпромі" завершили процес подання заяв кандидатів на 3 великі підприємствам концерну "Укроборонпром – Зоря-Машпроект, ЗіМ та ЖБТЗ.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив заступник гендиректора "Укроборонпрому" Роман Бондар, передає БІЗНЕС.

"Вже встигли провести засідання Номінаційного Комітету під головуванням Айвараса Абромавичуса, куди окрім мене входять Руслан Корж, Костянтин Бушуєв та Сергій Іванюта.

Він також доадав, що на засіданні у якості незалежних неголосуючих спостерігачів були присутні представники США та Великої Британії.

Бондар наголосив, що антикорупційні спростерігачі аналітик Незалежного антикорупційного комітету з питань оборони Тарас Ємчура та голова експертної організації StateWatch Гліб Канєвський перевірили кандидатів на відповідність вимогам та виконали антикорупційну перевірку кандидатів, які можуть потрапити до короткого списку.

"Наступне засідання Номінаційного Комітету визначить фіналістів. Які на базі наданої нами інформації підготують бачення перших дій та стратегії розвитку компаній. Після того - співбесіди та призначення", – додав Бондар.

Нагадаємо, що 16 березня тодішній президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО щодо реформування оборонно-промислового комплексу та підвищення його прозорості, яке передбачає аудит і ревізію діяльності концерну "Укроборонпром" із залученням експертів країн-партнерів.

Відповідний указ Порошенко підписав указ після резонансного журналістського розслідування про корупційні схеми в концерні.

.