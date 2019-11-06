"Укргідроенерго" презентувало у Києві свої гідропроєкти

Державна компанія "Укргідроенерго" в рамках XVII Міжнародного форуму "Паливно-енергетичний комплекс України: сьогодення і майбутнє" у Києві презентувало свої досягнення за поточний рік.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу держкомпанії.

Як зазначається, метою заходу є сприяння реалізації Енергетичної стратегії України до 2035 року, а також демонстрація досягнень в паливно-енергетичному комплексі, націлених на модернізацію енергетичної інфраструктури, її технологічний, організаційний, нормативно-правовий та науковий розвиток.

Серед низки провідних українських компаній енергетичного сектору на Форумі презентували стенд найбільшої гідрогенеруючої компанії України – "Укргідроенерго", де кожен охочий може отримати повну інформацію про діяльність компанії, її поточні та перспективні проєкти.

В "Укргідроенерго" зазначають, що чимало відвідувачів цікавились її проєктами, зокрема підготовкою до будівництва Канівської ГАЕС та Каховської ГЕС-2, та продовженням будівництва Дністровської ГАЕС, станції, котра після добудови усіх 7-ми гідроагрегатів стане найпотужнішою ГАЕС у Європі та 6-ю у світі за встановленою потужністю.

Стенд компанії відвідали більше 100 студентів профільних вищих навчальних закладів, котрі цікавилися питаннями реконструкції станцій "Укргідроенерго" та екологічними аспектами діяльності компанії.

"Найбільшу зацікавленість на стенді "Укргідроенерго викликала можливість здійснити віртуальну екскурсію у форматі 360 градусів Дністровською гідроакумулюючою станцією, завдяки окулярам віртуальної реальності", – зазначили в компанії.

Нагадаємо, 5-7 листопада 2019 року в стінах Міжнародного виставкового центру відбувається XVII Міжнародний форум "Паливно-енергетичний комплекс України: сьогодення і майбутнє".

Форум покликаний сприяти модернізації та розвитку паливно‑енергетичного комплексу, реалізації інноваційно‑інвестиційних проєктів, зростанню ділової активності в енергетичному секторі, розвитку міжгалузевої та виробничої кооперації, консолідації професійних учасників ринку.

Захід щорічно збирає експертів енергетичної галузі, а також представників влади та бізнесу.

Довідка: ПрАТ "Укргідроенерго" – найбільша гідрогенеруюча компанія в Україні, що включена до переліку 15 підприємств державного сектору економіки, сумарні активи яких становлять 70% від загального показника у держсекторі.

До складу компанії входять 10 станцій на річках Дніпро та Дністер: Київська ГЕС та Київська ГАЕС, Канівська ГЕС, Кременчуцька ГЕС, Середньодніпровська ГЕС, Дніпровська ГЕС-1 та Дніпровська ГЕС-2, Каховська ГЕС, Дністровська ГЕС та Дністровська ГАЕС. Канівська ГАЕС та Каховська ГЕС-2 наразі перебувають у процесі підготовки до будівництва.

Сумарна встановлена потужність гідроелектростанцій на початок листопада 2019 року становить 5844,2 МВт. Загальна кількість агрегатів на станціях товариства складає 103 одиниці. 100% акцій товариства належить державі.