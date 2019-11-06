Грошові перекази всередині України зросли на понад 35%

За дев'ять місяців 2019 року через системи переказу коштів в межах України переказано майже 140 млрд грн або $5,3 млрд в еквіваленті.

Це на понад третину (понад 35%) більше, якщо порівняти з аналогічним періодом 2018 року, інформує БІЗНЕС із посиланням на Національний банк України.

"Переважний обсяг внутрішньодержавних переказів (89%) традиційно припадає на системи, створені небанківськими установами. Найбільший обсяг переказів у межах України (понад 67%) здійснили дві системи переказу коштів – FORPOST (ТОВ "ПОСТ ФІНАНС") та Поштовий переказ (АТ "Укрпошта")", – повідомили в НБУ.

Крім того, з початку 2019 року через системи переказу коштів в Україну надійшло більше $1,7 млрд в еквіваленті (дані не включають інформацію про перекази, здійснені через банки, карткові платіжні системи та поштові відділення), що на 4% менше, ніж за 9 місяців 2018 року. Таке незначне коливання пов’язане із сезонними факторами, відзначають у Нацбанку.

Загалом, протягом 9 місяців 2019 в Україні транскордонні перекази фактично здійснювали 9 систем переказу коштів, з них 2 – створені резидентами та 7 – створені нерезидентами (4 системи з США, по 1 системі – з Грузії, Канади, Азербайджану). Найбільше коштів переказано із США та Ізраїлю. Лідерство за обсягами транскордонних переказів зберігають системи переказу коштів – резиденти США.

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