Зеленський доручив ліквідувати тотальну корупцію у містобудуванні

Президент Володимир Зеленський доручив міністру розвитку громад та територій Альоні Бабак до кінця 2019 року ліквідувати тотальну корупцію у сфері державного архітектурно-будівельного контролю та містобудування.

Про це президент заявив на зустрічі з керівництвом Верховної Ради та Кабміном в Офісі президента, інформує БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу глави держави.

Зеленський вказав про необхідність перевести надання адміністративних послуг у будівництві в електронний формат та запровадити автоматичну реєстрацію в реєстрі дозвільних документів.

Також, за його словами, потрібно запровадити виключно судовий порядок оскарження права здійснення підготовчих, будівельних робіт за зазначеними дозвільними документами та скасування декларації готовості об’єкта до експлуатації.

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Крім того, президент доручив міністру юстиції Денису Малюсьці внести зміни у програмне забезпечення реєстрів нерухомості та бізнесу, щоб припинити несанкціонований доступ. Також Малюська має до кінця червня 2020 року забезпечити формування законодавчої основи для роботи електронного нотаріату.