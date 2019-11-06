Компанія OTIS представила новий дизайн ліфтів Ambiance

КомпаніяOTIS, один зі світових лідерів з виробництва та обслуговування ліфтів, ескалаторів і траволаторів, представила нову лінію дизайну ліфтових кабін Ambiance в рамках Міжнародного конгресу «Інституційні та технічні аспекти житлово-комунального господарства – 2019».

Лінія дизайну Ambiance компанії OTIS розроблена спільно з Studio F. A. Porsche. На першому етапі українським замовникам будуть доступні обробки серії NaturalAmbiance, творці якої надихалися архітектурними тенденціями XX століття, зокрема ар-деко, феншуй, скандинавський і неоколоніальний стилі. Основний акцент в оформленні зроблений на використанні дерева, каменю і шкіри, які, переплітаючись, створюють мінімалістичний дизайн. М'які лінії і вертикальна підсвічування кабіни створюють відчуття легкості і комфорту, а натуральні матеріали роблять інтер'єр ліфта природним і гармонійним.

«Ліфтова галузь динамічно розвивається, вдосконалюється і її візуальна складова. Сьогодні ліфт - це невід'ємна частина будівлі, тому він повинен гармонійно вписуватися в загальну концепцію проекту. Нова лінія дизайну Ambiance дасть нашим замовникам можливість вибрати один із понад 150 варіантів оформлення кабіни і зможе задовольнити найвибагливіший запит», − зазначив Надер Антар, Віцепрезидент і Генеральний директор OTIS в Східній Європі і Центральній Азії.

Нова дизайн-колекція NaturalAmbiance проводиться на всіх заводах OTIS в Європі і стане доступна для будь-яких змін моделі ліфтів GeN2. Понад 150 варіацій оздоблень купе кабіни дозволять скласти більш 31 тисячі унікальних інтер'єрів. Ліфти в оформленні NaturalAmbiance доступні для замовлення в Україні вже з вересня 2019 року. Колекція ModernAmbiance стане доступна в 2020 році.

Відвідувачі Міжнародної спеціалізованої виставки "Комунтех-2019" можуть наживо побачити нову концепцію дизайну Ambiance, познайомитися з рішеннями OTIS у сфері ліфтового обладнання і дізнатися про останні технологічні розробки на стенді компанії. Захід проходить у павільйоні № 3 «Міжнародного виставкового центру» з 5 до 7 листопада 2019 р

Про компанію OTIS:

OTIS – один зі світових лідерів з виробництва і обслуговування підйомно-транспортного устаткування, включаючи ліфти, ескалатори та рухомі доріжки. Компанія заснована більше 165 років тому творцем першого безпечного ліфта і пропонує свої товари та послуги у більш, ніж 200 країнах світу. В Україні OTIS працює з 1992 року, коли був відкритий перший офіс компанії в Києві. Зараз у представництвах OTISв Одесі, Івано-Франківську, Дніпрі, Чернігові, Краматорську працює понад 370 співробітників. Географія поставки і сервісу охоплює більше 30 міст, обласних центрів, смт по всій країні.

OTIS – компанія, яка зробила значний внесок у розвиток сучасних міст і значно вплинула на життя людей. Місія OTIS – бути клієнто- і сервісно-орієнтованою компанією світового рівню. Кожен день, ухвалюючи будь-яке рішення, ми думаємо про наших клієнтів, щоб надати їм максимально якісні та надійні продукти і послуги.

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