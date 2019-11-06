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06
Ср., лист.
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Президент квапить Маркарову із законом про мораторій на перевірки ФОПів

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Президент України Володимир Зеленський доручив міністру фінансів Оксані Маркаровій до 31 грудня 2019 року підготувати законопроєкт щодо запровадження дворічного мораторію на проведення перевірок ФОП.

Про це глава держави сказав під час зустрічі з урядом та керівництвом Верховної Ради України, що відбулася в Офісі президента, інформує БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу ОП.

"Президент поставив завдання до 31 грудня 2019 року створити сприятливі умови для підприємців шляхом підготовки законопроєкту, спрямованого на запровадження дворічного мораторію на проведення перевірок ФОП та пом’якшення їхньої відповідальності за порушення встановленого порядку подання до органів контролю звітності, пов’язаної із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій", – повідомили в Офісі глави держави.

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Також Зеленський наполягає на пом’якшенні відповідальності за неправильне ведення звітів.

Крім того, до березня наступного року Мінфіну доручено спростити проходження митних процедур шляхом запровадження в Україні програми авторизованого економічного оператора.

Нагадаємо:

Володимир Зеленський ФОП Оксана Маркарова