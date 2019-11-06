Зеленський доручив Милованову підготуватися до масштабної приватизації

Президент Володимир Зеленський поставив завдання міністру розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофію Милованову до кінця року розробити план заходів щодо зростання позицій України в рейтингу Doing Business, а також розпочати підготовку до масштабної приватизації та запровадження ринку землі.

Про це глава держави сказав під час зустрічі з урядом та керівництвом Верховної Ради України, що відбулася в Офісі президента, інформує БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу ОП.

"Я звертатимусь до міністрів з проханням забезпечити виконання таких завдань. Тимофію Милованову – розробити план заходів щодо зростання позицій України в рейтингу Doing Business до 31 грудня 2019 року", – сказав він.

Зеленський заявив, що Мінекономіки має розпочати підготовку до масштабної приватизації, зокрема до 31 грудня передати до Фонду державного майна України на приватизацію 500 державних підприємств. Крім того, міністерство повинне до кінця 2019 року здійснити продаж на електронних аукціонах понад 40 єдиних майнових комплексів об’єктів малої приватизації та пакетів акцій.

"Також визначити топ-5 пріоритетних об’єктів для підготовки до великої приватизації", – зауважив Володимир Зеленський.

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Крім того, Мінекономіки має до 31 грудня підготуватися до запровадження ринку землі."Створити електронний реєстр інженерів-землевпорядників та надати їм право здійснення державної реєстрації цієї землі. Оприлюднювати 100% рішень щодо надання дозволів на зняття та перенесення родючого шару ґрунту та нормативно закріпити ведення документації з землеустрою виключно в електронній формі", – підкреслив президент.

Володимир Зеленський також зазначив, що Мінекономіки повинне до кінця поточного року розробити нову урядову програму створення робочих місць, а також забезпечити запровадження найкращих світових практик корпоративного управління у топ-10 державних компаніях.

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