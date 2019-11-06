У Гончарука спрогнозували ціну землі після відкриття ринку

Радник прем'єрміністра України з економічних питань та земельної реформи Олексій Мушак радить дрібним аграріям виходити з тіні, а власникам паїв не поспішати з продажем відразу після відкриття ринку.

Про це він повідомив під час пресконференції, повідомляє БІЗНЕС з посиланням на УНІАН.

Мушак прогнозує, що після запуску ринку землі первинна ціна за гектар буде близько $1900- $2 тисяч.

"В залежності від області, наприклад, у Херсоні та на Волині трохи дешевша, а в Полтаві, Черкасах, Вінниці — дорожча, оскільки там краще земля і більше конкуренція", — сказав він.

Також Мушак повідомив, що на наступних етапах впровадження ринку землі ціна за гектар буде прямо залежати від кредитних ставок в Україні. "Якщо кредитна ставка для України буде 5%, то ви середню оренду, яка буде 200 доларів, множите на 20 — і земля коштуватиме чотири тисячі доларів", — сказав він.

За словами Мушака, ціна для фізичних осіб, юридичних осіб та іноземців не буде значно відрізнятися, але буде залежати від нюансів оподаткування для кожної категорії.

Радник прем'єра наголосив, що дрібним аграріям необхідно виходити з тіні, щоб отримати державну допомогу для купівлі ділянок. "Проблема маленьких аграріїв — не в тому, що не буде грошей, а в тому, що вони працюють в тіні. Навіть якщо їм дати 10-20 мільярдів гривень, вони просто фізично не зможуть отримати, оскільки не зможуть за документами довести, що у них є прибутковий бізнес",— сказав Мушак.

Також він порадив власникам паїв не продавати землю відразу після відкриття ринку. "Земля спочатку буде трохи коштувати, але чим далі — тим дорожче буде коштувати. Моя порада — не продавайте землю. Запуск ринку землі призведе до того, що орендна плата збільшиться, власники зможуть отримувати більше грошей", — додав він.

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