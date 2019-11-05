Криклій звільнив керівника найбільшого морпорту України

Його звільнено наказом міністерства від 4 листопада, інформує БІЗНЕС з посиланням на сайт міністерства.

Згідно з документом, Яблунівського звільнено через закінчення терміну контракту.

Він очолював порт "Южний" з 23 червня 2018 року, змінивши на цій посаді колишнього керівника підприємства Віталія Жуковського.

Нагадаємо, 2 жовтня Міністерство інфраструктури України звільнило від виконання обов’язків директорів чотирьох морських портів. Міністр інфраструктури Владислав Криклій пригрозив "джихадом" недоброчесним представникам портової галузі.