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Ср., лист.
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Криклій звільнив керівника найбільшого морпорту України

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Міністерство інфраструктури України звільнило виконуючого обов’язки директора державного підприємства "Морський торговельний порт "Южний" в Одеській області Анатолія Яблунівського.

Його звільнено наказом міністерства від 4 листопада, інформує БІЗНЕС з посиланням на сайт міністерства.

Згідно з документом, Яблунівського звільнено через закінчення терміну контракту.

Він очолював порт "Южний" з 23 червня 2018 року, змінивши на цій посаді колишнього керівника підприємства Віталія Жуковського.

Нагадаємо, 2 жовтня Міністерство інфраструктури України звільнило від виконання обов’язків директорів чотирьох морських портів. Міністр інфраструктури Владислав Криклій пригрозив "джихадом" недоброчесним представникам портової галузі.

Южний звільнення порт Мінінфраструктури