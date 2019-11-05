Українські роботодавці – за впровадження дуальної освіти

Про це у Facebook повідомив голова ФРУ Дмитро Олійник за результатами семінару, присвяченого темі дуальної освіти, інформує БІЗНЕС.

За його словами, захід зібрав близько 40 представників вищих навчальних закладів, роботодавців, представників Міністерства освіти і науки України, експертів.

"Як роботодавці вважаємо, що дуальна освіта – найкоротший шлях працівника до роботодавця. Вона допомагає розуміти ринок праці, як з точки зору тих, хто забезпечує роботою – показує, які професії є затребуваними, так і з точки зору майбутніх працівників – свідчить про рівень їх професійної підготовки. Така форма освіти допомагає здобувати дійсно потрібні знання та кваліфікації, а, головне, мати роботу і заробітну плату вже під час навчання та гарантоване робоче місце після закінчення освіти", – написав Олійник.

Нагадаємо, у жовтні Федерація роботодавців України повідомила, що спільно з Міністерством освіти напрацьовує зміни до законодавства у сфері профосвіти.