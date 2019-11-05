В Україні створять Фонд національного багатства

У проєкті державного бюджету на 2020 рік, підготовленого до другого читання, передбачено 250 млн грн на створення "Фонду національного багатства".

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.

Зазначається, що в цій сумі враховується також поповнення статутного капіталу Фонду.

Нагадаємо, сьогодні, 5 листопада, прем'єрміністр Олексій Гончарук презентував на засіданні Кабінету міністрів оновлений проєкт державного бюджету на 2020 рік. У ньому уряд виділив 5 драйверів економічного зростання України.