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06
Ср., лист.
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В Україні створять Фонд національного багатства

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У проєкті державного бюджету на 2020 рік, підготовленого до другого читання, передбачено 250 млн грн на створення "Фонду національного багатства".

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.

Зазначається, що в цій сумі враховується також поповнення статутного капіталу Фонду.

Нагадаємо, сьогодні, 5 листопада, прем'єрміністр Олексій Гончарук презентував на засіданні Кабінету міністрів оновлений проєкт державного бюджету на 2020 рік. У ньому уряд виділив 5 драйверів економічного зростання України.

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