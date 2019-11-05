У Раді ініціюють довгострокове планування дотацій для аграріїв

Про це заявив голова комітету з питань аграрної та земельної політики Верховної ради Микола Сольський у інтерв'ю "РБК-Україна", інформує БІЗНЕС.

За його словами, зараз дотації не стимулюють і мають корупційне підґрунтя.

"Позиція Комітету в тому, що потрібно для початку зменшити корупційні дотації, а решту залишити на наступний рік. Нам наступного року потрібно зробити план дотацій на три-п'ять років. Не можна це робити кожен рік. Вони у нас зараз не стимулюють. Їх дають людям, які в цей рік щось здають в експлуатацію – або елеватор, або якусь переробку", – сказав Сольський.

У профільному Комітеті розглядають варіант дотації, яка страхує прибуток від поганих погодних умов.

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"Треба розглянути такий варіант для дотації, як страхування прибутку або доходу, зокрема, від поганих погодних умов. Це хороша і зрозуміла дотація, яка є у багатьох країнах, вона йде через страхову компанію. І якщо фермер щось "хімічить", страхова його так виверне, як жоден правоохоронний орган. Це схема, яка правильно працює", – сказав голова Комітету.

Нагадаємо, 4 листопада Міністерство економіки, торгівлі та аграрної політики оприлюднило проєкт оновленої програми підтримки аграріїв.

Так, на підтримку аграрного сектору передбачено 8,4 млрд грн, з яких:

– 3,9 млрд грн буде витрачено на здешевлення кредитів аграріям для купівлі землі сільгосппризначення;

– 2,5 млрд грн – на державну підтримку галузі тваринництва, зберігання та переробки сільгосппродукції;

– 780 млн грн – на підтримку купівлі вітчизняної сільгосптехніки;

– 400 млн – на підтримку садівництва та ягідництва.

Також передбачено 500 млн грн на формування статутного капіталу фонду часткового гарантування кредитів.