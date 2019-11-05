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06
Ср., лист.
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В Україні запустили сервіс безкоштовної здачі звітності для ФОПів

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Платформа для роботи з відкритими даними OpenDataBot запустила функцію можливості здачі податкової звітності через бот для ФОПів.

Про це йдеться в повідомленні сервісу, інформує БІЗНЕС.

OpenDataBot не встановлює плати за здачу звіту.

Для здачі звіту спочатку потрібно ввести ІНН - ідентифікаційний номер платника податків. Бот уточнює ім'я власника ФОПа, потім той вводить свій оборот, суму сплаченого податку та ЕЦП.

Бот також уточнює, чи є у ФОПа наймані співробітники, за який період звіт і так далі. За оцінкою OpenDataBot ,процедура займає близько трьох хвилин.

За підсумком ФОП отримує повідомлення про те, що до податкової дійшов його звіт. А через деякий час - ще одне повідомлення - звіт прийнятий.

"Щоби вчасно подати звіт, ви можете найняти бухгалтера на аутсорсингу або скористатися платними онлайн-сервісами з ведення бухгалтерії. Однак обидва ці варіанти вимагають щомісячних витрат, котрі можуть виявитися суттєвими для дрібного підприємця.Можливість легко і безкоштовно зробити звіт самому в електронному вигляді економить час і кошти та робить ведення бізнесу простішим", – говорить Олексій Іванкін, засновник OpenDataBot.

Зараз понад 55 000 підприємців за допомогою OpenDataBot моніторять свій статус, статус податкового боргу та єдиного податку.

Нагадаємо, OpenDataBot запустив сервіс для моніторингу державних компаній.

 Опендатабот ФОП