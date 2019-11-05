В Україні запустили сервіс безкоштовної здачі звітності для ФОПів

Платформа для роботи з відкритими даними OpenDataBot запустила функцію можливості здачі податкової звітності через бот для ФОПів.

Про це йдеться в повідомленні сервісу, інформує БІЗНЕС.

OpenDataBot не встановлює плати за здачу звіту.

Для здачі звіту спочатку потрібно ввести ІНН - ідентифікаційний номер платника податків. Бот уточнює ім'я власника ФОПа, потім той вводить свій оборот, суму сплаченого податку та ЕЦП.

Бот також уточнює, чи є у ФОПа наймані співробітники, за який період звіт і так далі. За оцінкою OpenDataBot ,процедура займає близько трьох хвилин.

За підсумком ФОП отримує повідомлення про те, що до податкової дійшов його звіт. А через деякий час - ще одне повідомлення - звіт прийнятий.

"Щоби вчасно подати звіт, ви можете найняти бухгалтера на аутсорсингу або скористатися платними онлайн-сервісами з ведення бухгалтерії. Однак обидва ці варіанти вимагають щомісячних витрат, котрі можуть виявитися суттєвими для дрібного підприємця.Можливість легко і безкоштовно зробити звіт самому в електронному вигляді економить час і кошти та робить ведення бізнесу простішим", – говорить Олексій Іванкін, засновник OpenDataBot.

Зараз понад 55 000 підприємців за допомогою OpenDataBot моніторять свій статус, статус податкового боргу та єдиного податку.

Нагадаємо, OpenDataBot запустив сервіс для моніторингу державних компаній.