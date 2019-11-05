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06
Ср., лист.
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Україна вперше в історії обмежила "зелену" генерацію

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Диспетчер національної енергетичної компанії "Укренерго" вперше в історії України обмежив виробництво електричної енергії низкою об'єктів відновлюваних джерел енергії (ВДЕ).

Про це у Facebook повідомив голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус, інформує БІЗНЕС.

"Сьогодні вночі відбулося перше за всю історію України обмеження генерації "зелених" виробників. Диспетчером "Укренерго" було обмежено вироблення вітроелектростанцій (ВЕС) Ботієвська, Приморська-1, Орловська (всі входять у групу ДТЕК). Таке обмеження становило 300-400 МВт в окремі години ночі", – поінформував Герус.

Проте, за його даними, ДТЕК все одно отримає оплату "зеленого" тарифу в розмірі 2,9 грн/кВт-год, незважаючи на те, що енергосистема не споживала і не використовувала вироблену відповідними ВЕС електроенергію.

"Відповідна оплата ляже на плечі державного Енергоатому, Укргідроенерго та у тариф Укренерго, який оплатять всі споживачі. Проблема наростає, а весною набуде масштабного характеру", – прогнозує голова профільного Комітету.

Нагадаємо, за даними Андрія Геруса, за час роботи нової моделі ринку електроенергії у жовтні-листопаді тариф на електроенергію для непобутових споживачів знизився на 40-45 коп, або на 15-17% порівняно з липнем.

Андрій Герус Укренерго зелена енергетика