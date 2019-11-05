Українські Топ-менеджери та бізнесмени запускають комедійне шоу

Про це йдеться у релізі організаторів, який є у розпорядженні БІЗНЕСу.

"Після активного відходу представників шоу-бізнесу в політику, в розважальній індустрії утворилася гостра нестача кадрів. Тому українські ТОПи і креативні підприємці вирішили створити standup-шоу, в якому не буде політики, але буде вся правда про корпоративний світі ведення бізнесу в Україні", – повідомили організатори.

Учасниками шоу будуть:

Андрій Пивоваров , співзасновник компаній "Сіль", GoIT, GoITeens, 8allocate, CRMium, тренер по концепції Scaling Up, автор програми "Магія Ранку";

, співзасновник компаній "Сіль", GoIT, GoITeens, 8allocate, CRMium, тренер по концепції Scaling Up, автор програми "Магія Ранку"; Марина Авдєєва , керуючий акціонер компанії "Арсенал Страхування", входить в топ-100 найуспішніших жінок України;

, керуючий акціонер компанії "Арсенал Страхування", входить в топ-100 найуспішніших жінок України; Ігор Смілянський , генеральний директор "Укрпошти», був головою ради директорів трьох банків, працював в Cantor Fitzgerald, BCG, KPMG;

, генеральний директор "Укрпошти», був головою ради директорів трьох банків, працював в Cantor Fitzgerald, BCG, KPMG; Ольга Руднєва , директор Фонду Олени Пінчук "АНТИСНІД", творець інтернет-магазину Fashion-aid і онлайн-аукціону "Зірки на продаж";

, директор Фонду Олени Пінчук "АНТИСНІД", творець інтернет-магазину Fashion-aid і онлайн-аукціону "Зірки на продаж"; Олександр Соколовський , власник групи компаній "Текстиль-Контакт", член ради директорів СУП, співзасновник Ukrainian Fashion Week;

, власник групи компаній "Текстиль-Контакт", член ради директорів СУП, співзасновник Ukrainian Fashion Week; Поліна Толмачова , директор з маркетингу групи компаній у сфері кіно- і телепродакшна FILM.UA ("Скажене весілля", "Захар Беркут" та ін.);

, директор з маркетингу групи компаній у сфері кіно- і телепродакшна FILM.UA ("Скажене весілля", "Захар Беркут" та ін.); Андрій Буренок , засновник сервісу подорожей TripMyDream, СЕО "Viasat Україна", мандрівник, автор youtube-каналу з 300 тис. фоловерів;

, засновник сервісу подорожей TripMyDream, СЕО "Viasat Україна", мандрівник, автор youtube-каналу з 300 тис. фоловерів; Ольга Роєнко , креативна підприємниця, CEO Royenko Agency, серед кейсів робота з брендами Comfy, McDonald's, Samsung, Gap тощо;

, креативна підприємниця, CEO Royenko Agency, серед кейсів робота з брендами Comfy, McDonald's, Samsung, Gap тощо; Андрій Длігач , генеральний діректкор Advanter Group, член ради директорів DТI і SingularityU Kyiv, співзасновник спільноти Board, стратег, футуролог, доктор економічних наук.

, генеральний діректкор Advanter Group, член ради директорів DТI і SingularityU Kyiv, співзасновник спільноти Board, стратег, футуролог, доктор економічних наук. BIG Speaker, входить в список Forbes, володіє залізною бізнес-хваткою і прекрасним почуттям гумору.

Ведучим шоу буде відомий сценарист, телеведучий та автор сценаріїв для студії "Квартал 95" Валерій Жидков.

"Довгий час основним місцем, де можна почути цінну інформацію від титанів корпоративного бізнесу та креативних "двигунів" підприємництва були бізнес-конференції. Але як же нудно на них стало. Там все правильно і послідовно: історії успіху, поради про діджіталізацію, а ми хочемо чесно і з гумором – по-справжньому, як це зазвичай відбувається в житті", –коментує ідеолог бізнес-стендапа Наталія Слєпцова.

За словами організаторів, бізнес-стендап – це розважальний експеримент. У разі вдалого старту, проєкт стане регулярним.

Пілотне шоу відбудеться 9 грудня у Freedom Hall. Вартість квитків варіюється від 600 до 1600 грн. Квитки можна придбати за посиланням.