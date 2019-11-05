Президент Roshen анонсував аграрний проєкт

Президент корпорації Roshen В’ячеслав Москалевський планує побудувати другу ферму на своєму підприємстві "Летичів Агро", що на Хмельниччині.

Про це він заявив на зустрічі з журналістами, повідомляє БІЗНЕС з посиланням на "НВ Бізнес".

За його даними, ферма налічує поголів'я в 1 тис. корів на 32 т молока на добу. "В цьому році планую модернізувати доїльний зал", — сказав Москалевський.

Також він повідомив, що в 2020 році планує зайнятися проєктуванням другої ферми. Після її відкриття сумарне поголів'я худоби виросте до 3 тис. корів. Проте суму інвестицій у цей проєкт бізнесмен не озвучив.

Молоко виробництва "Летичів Агро" купують фабрики корпорації Roshen.

Довідка: В’ячеслав Москалевський, який також є міноритарним акціонером корпорації Roshen, придбав компанію "Летичів Агро (Хмельницька обл.) у січні 2019 року.

ТОВ "Летичів Агро" спеціалізується на вирощуванні та реалізації зернових, бобових культур і насіння олійних культур. Компанія контролює землі сільськогосподарського призначення в обсязі 4000 га в Хмельницькій області (Летичівський район).