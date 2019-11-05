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06
Ср., лист.
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Бюджет-2020: Уряд назвав 5 драйверів інвестицій (ІНФОГРАФІКА)

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Кабінет міністрів виділив п`ять драйверів економічного зростання України. 

Про це йдеться у проєкті державного бюджету країни на 2020 рік, інформує БІЗНЕС із посиланням на Урядовий портал.

Загальна сума держбюджету становить 1195,3 млрд грн.

Серед драйверів інвестицій уряд виділив наступні:

  • велику і малу приватизацію (по 6 млрд грн);
  • легалізацію азартних ігор (3 млрд грн);
  • Державний фонд регіонального розвитку (7,5 млрд грн);
  • соціально-економічний розвиток (2 млрд грн);
  • національні інвестиційні проекти (1,8 млрд грн).

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Також Кабмін планує скоротити кількість боргів України, а не нарощувати їх, не підвищувати податки, скоротити видатки на чиновницький апарат на 10% і перевести послуги в онлайн.

Нагадаємо, сьогодні, 5 листопада, прем'єрміністр Олексій Гончарук презентував на засіданні Кабінету міністрів оновлений проєкт державного бюджету на 2020 рік.

Верховна Рада інвестиції Держбюджет