В Україні з'явиться система моніторингу обігу земель

У Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства презентували концепт системи моніторингу використання та обігу землі.



Про це повідомляє повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

"Система моніторингу покликана забезпечити прозорість та відстежуваність земельних відносин та міститиме повну інформацію про перехід прав на землю, власників землі, вартість угод купівлі продажу та оренди, тощо. В тому числі за її допомогою можна буде отримати інформацію про концентрацію земель в одних руках", — йдеться у повідомленні.

Запуск системи відбудеться у два етапи. На першому необхідно забезпечити обмін даними між державними реєстрами, що містять відповідну інформацію (Держгеокадастр, Реєстр речових прав, Реєстр юридичних осіб тощо). На другому — створення програмного продукту, що аналізуватиме ці дані та висвітлюватиме їх для представників державної влади, а також громадськості.

"Система надасть можливість бачити онлайн, що відбувається із землекористуванням та власністю на землю, як вона змінюється, де обробляється чи сплачуються податки тощо. Таке нововведення зробить земельні відносити прозорими та контрольованими. Незабаром представимо дорожню карту реалізації проекту", — прокоментував міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов.

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