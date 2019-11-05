business head ads

Що зробить Київ по-справжньому інноваційним містом?

Андрій Рижиков

У пошуках економічного прориву

Володимир Чеповий

#1210. Прибуткова безвідповідальність

Сергій Позняк

Нагляд для СБУ: служба по-новому

Віктор Шульга

ТОП 5 причин, чому вам можуть…

Ярослав Цвіркун

"АрселорМітал" і British American Tobaco —…

Сергій Фурса

Чому відкритий ринок землі знищить половину…

Леонід Центило

Рано чи пізно ми прийдемо до…

Руслан Соболь

Контрабанда техніки. Чи є шляхи її…

Вікторія Куликова

06
Ср., лист.
25 Нові матеріали

Гончарук спростував зрив переговорів з МВФ

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Прем'єрміністр Олексій Гончарук заперечує інформацію зарубіжних ЗМІ про зрив переговорів України з Міжнародним валютним фондом (МВФ) щодо нової програми підтримки.

Про це він заявив журналістам, інформує БІЗНЕС.

"Це не відповідає дійсності. У нас абсолютно нормальний робочий процес з колегами з Міжнародного валютного фонду", — сказав Гончарук.

Він зазначив, що кредитор хоче бути впевнений у тому, що Україна як держава робитиме все, що від неї залежить, щоб стягнути кошти, виведені із збанкрутілих банків. "Чутки про те, що програма заморожена, МВФ відмовився — це просто маніпуляції, яким не варто вірити. Переговори, робота триває, ми щодня на телефоні з нашими колегами", — запевнив очільник уряду.

Нагадаємо:

  • Чергова оціночна місія МВФ працювала в Києві з 12 по 26 вересня. За підсумками місії в МВФ заявили, що обговорення нової трирічної програми розширеного фінансування для України продовжиться найближчими тижнями.
  • Нацбанк передбачає підписання угоди з МВФ і отримання першого траншу вже у 2019 році.
МВФ Олексій Гончарук