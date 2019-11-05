Гончарук спростував зрив переговорів з МВФ

Про це він заявив журналістам, інформує БІЗНЕС.

"Це не відповідає дійсності. У нас абсолютно нормальний робочий процес з колегами з Міжнародного валютного фонду", — сказав Гончарук.

Він зазначив, що кредитор хоче бути впевнений у тому, що Україна як держава робитиме все, що від неї залежить, щоб стягнути кошти, виведені із збанкрутілих банків. "Чутки про те, що програма заморожена, МВФ відмовився — це просто маніпуляції, яким не варто вірити. Переговори, робота триває, ми щодня на телефоні з нашими колегами", — запевнив очільник уряду.

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