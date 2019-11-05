Гончарук спростував зрив переговорів з МВФ

Прем'єрміністр Олексій Гончарук заперечує інформацію зарубіжних ЗМІ про зрив переговорів України з Міжнародним валютним фондом (МВФ) щодо нової програми підтримки.
Про це він заявив журналістам, інформує БІЗНЕС.
"Це не відповідає дійсності. У нас абсолютно нормальний робочий процес з колегами з Міжнародного валютного фонду", — сказав Гончарук.
Він зазначив, що кредитор хоче бути впевнений у тому, що Україна як держава робитиме все, що від неї залежить, щоб стягнути кошти, виведені із збанкрутілих банків. "Чутки про те, що програма заморожена, МВФ відмовився — це просто маніпуляції, яким не варто вірити. Переговори, робота триває, ми щодня на телефоні з нашими колегами", — запевнив очільник уряду.
Нагадаємо:
- Чергова оціночна місія МВФ працювала в Києві з 12 по 26 вересня. За підсумками місії в МВФ заявили, що обговорення нової трирічної програми розширеного фінансування для України продовжиться найближчими тижнями.
- Нацбанк передбачає підписання угоди з МВФ і отримання першого траншу вже у 2019 році.