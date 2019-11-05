"Прихований податок": Гончарук виступив проти друку грошей

Прем’єрміністр України Олексій Гончарук не підтримує емісію грошей та вважає, що вона лише забирає гроші з кишень платників податків.

Про це він повідомив під час презентації проєкту держбюджету-2020, передає БІЗНЕС.

"Я проти того, щоб друкувати гроші, тому що це прихований податок на людей. Якщо ви починаєте друкувати гроші, ви фактично забираєте гроші з кишень фактичних платників податків", — сказав Гончарук.

Протк він зазначив, що монетарна політика – це сфера Національного банку. "Тому я тут залишу остаточне рішення для наших колег", — сказав Гончарук.

При цьому, він повідомив, що уряд і НБУ співпрацюють та узгоджують фіскальну і монетарну політику для того, щоб гривня була стабільною.

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"Уряд і Національний банк, вони зараз узгоджено діють, ми намагаємось узгодити монетарну і фіскальну політику, для того аби гривня була стабільно, а макроекономічна ситуація покращувалась. Це сприяє зниженню інфляції, та зниженню відсоткової ставки з кредитами. Друкувати гроші – це простий, але неправильний шлях, на мою думку", – резюмував Гончарук.

Нагадаємо, сьогодні, 5 листопада, прем'єрміністр Олексій Гончарук презентував на засіданні Кабінету міністрів оновлений проєкт державного бюджету на 2020 рік.