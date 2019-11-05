Кабмін оновив прогноз курсу долара в бюджеті на наступний рік

Кабінет міністрів України прогнозує, що середній курс гривні до долара у 2020 році становитиме 27 грн/долар.
Про це сказала міністр фінансів Оксана Маркарова, презентуючи допрацьований проєкт дербюджету, інформує БІЗНЕС.
"Після першого читання держбюджету Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України змінило макропрогноз на 2020 рік, заклавши в ньому курс на рівні 27 грн/долар. При цьому в оптимістичному сценарії Мінекономіки закладено курс 24,8 грн/долар" ,— сказала міністр.
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Нагадаємо:
- Аналітики міжнародного рейтингового агентства Fitch Ratings прогнозують середньорічний курс гривні в 2020 році на рівні 30,6 грн/$1.
- Згідно з прогнозом Мінфіну, в 2020 році обмінний курс гривні до долара США в Україні складе 28,2 грн/$1, у 2021 році — 29,4 /$, а в 2022 році — 30 грн /$1.