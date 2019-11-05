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Ср., лист.
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Кабмін оновив прогноз курсу долара в бюджеті на наступний рік

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Кабінет міністрів України прогнозує, що середній курс гривні до долара у 2020 році становитиме 27 грн/долар.

Про це сказала міністр фінансів Оксана Маркарова, презентуючи допрацьований проєкт дербюджету, інформує БІЗНЕС.

"Після першого читання держбюджету Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України змінило макропрогноз на 2020 рік, заклавши в ньому курс на рівні 27 грн/долар. При цьому в оптимістичному сценарії Мінекономіки закладено курс 24,8 грн/долар" ,— сказала міністр.

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