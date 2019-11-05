МАУ заперечує можливість свого банкрутства

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" заперечує можливість свого банкрутства через значні борги перед державою.
Про це заявила прессекретар МАУ Євгенія Сацька, коментуючи заяву міністра інфраструктури Владислава Криклія щодо можливого банкрутства авіакомпанії, інформує БІЗНЕС з посиланням на "Укрінформ".
"Українські перевізники несуть низку додаткових витрат порівняно з іноземними конкурентами: акциз на паливо, мито на ввезення авіатехніки і запасних частин, необхідність облітати повітряний простір Сходу України, АРК і РФ. Для мінімізації негативного впливу цих чинників на діяльність і фінансовий стан, авіакомпанії МАУ доводиться діяти в рамках власних можливостей: переглядати фінансову політику і зменшувати витрати, оптимізувати в бік звуження маршрутну мережу, закривати деякі напрямки польотів. Мета цих дій – оздоровити авіакомпанію. Тому жодної мови про банкрутство авіакомпанії не йде і йти не може", – наголосила Сацька.
При цьому вона зауважила, що питання заборгованості – "це нормальний бізнес-процес, кожен з учасників якого зацікавлений у тому, щоб знайти рішення і працювати надалі".
Сацька також повідомила, що авіакомпанія перебуває на етапі змін, головною метою яких є повернення МАУ в зону беззбитковості, подальший збалансований розвиток і прибутковість бізнесу.
"Для реалізації цього завдання авіакомпанія змушена скоротити частотність виконання частини своїх рейсів, а деякі з них – з негативною рентабельністю – повністю скасувати. Це економічно виважений крок для стабілізації бізнесу, який дозволить МАУ переглянути і оптимізувати мережу маршрутів і розклад рейсів з урахуванням економічних чинників: розміру флоту, витрат на обслуговування польотів тощо", – додала прессекретар МАУ.
Нагадаємо:
- Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що якщо авіакомпанія МАУ не рохрахується з боргами перед державою, вона збанкрутує.
- За даними ЗМІ, борговий портфель МАУ перевищує 1 млрд грн, 400 млн грн – борг перед державою.