МАУ заперечує можливість свого банкрутства

Про це заявила прессекретар МАУ Євгенія Сацька, коментуючи заяву міністра інфраструктури Владислава Криклія щодо можливого банкрутства авіакомпанії, інформує БІЗНЕС з посиланням на "Укрінформ".

"Українські перевізники несуть низку додаткових витрат порівняно з іноземними конкурентами: акциз на паливо, мито на ввезення авіатехніки і запасних частин, необхідність облітати повітряний простір Сходу України, АРК і РФ. Для мінімізації негативного впливу цих чинників на діяльність і фінансовий стан, авіакомпанії МАУ доводиться діяти в рамках власних можливостей: переглядати фінансову політику і зменшувати витрати, оптимізувати в бік звуження маршрутну мережу, закривати деякі напрямки польотів. Мета цих дій – оздоровити авіакомпанію. Тому жодної мови про банкрутство авіакомпанії не йде і йти не може", – наголосила Сацька.

При цьому вона зауважила, що питання заборгованості – "це нормальний бізнес-процес, кожен з учасників якого зацікавлений у тому, щоб знайти рішення і працювати надалі".

Сацька також повідомила, що авіакомпанія перебуває на етапі змін, головною метою яких є повернення МАУ в зону беззбитковості, подальший збалансований розвиток і прибутковість бізнесу.

"Для реалізації цього завдання авіакомпанія змушена скоротити частотність виконання частини своїх рейсів, а деякі з них – з негативною рентабельністю – повністю скасувати. Це економічно виважений крок для стабілізації бізнесу, який дозволить МАУ переглянути і оптимізувати мережу маршрутів і розклад рейсів з урахуванням економічних чинників: розміру флоту, витрат на обслуговування польотів тощо", – додала прессекретар МАУ.

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